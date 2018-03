Tras el robo, el ex piloto expresó su bronca a través de Twitter, donde publicó: "En 8 meses me asaltaron 3 veces, me siento violado, la justicia es una tortuga, la policía de la provincia impresentable, llenos de procedimientos lentos y absurdos.. sos doble víctima cuando vas a denunciar.! Lamentablemente perdí la ilusión..este país no tiene arreglo!".