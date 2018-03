Varios consejeros admitieron que el problema se suscitó porque el TOF 9 fue incluido por Casación Penal en el sorteo de causas, el mismo día -12 de diciembre- en que le solicitaba al máximo tribunal su habilitación. Pero objetaron que la acordada de la Corte avanzó sobre el mecanismo fijado por la Ley 27.307, sin declararla formalmente inconstitucional. "No se animaron a hacerlo, pero nos dicen que, a partir de ahora, el Consejo no puede cumplir con lo que dice la ley. La jugaron de machos. 'Acá mando yo', fue el mensaje", interpreta ofuscado uno de los consejeros off the record.