Otro detalle que abona más a la trama es que los tres jóvenes están ligados al ex marido de Carleti, el ex senador radical Leonardo Hisa, quien fue arrestado hace algunos días. El vínculo se da porque el padre de los delincuentes, Juan Carlos Guerrero, era empleado del dirigente de la UCR. El otro detenido es Alexander Jira (27), quien en su Facebook escribió tras el crimen: "No quise hacerlo, pero son gajes del oficio". Luego borró el mensaje.