Para el ex agente policial Juan José Raffo (43) solicitó 9 años y medio de prisión; 8 y seis meses para el ex comisario Sergio Rafael "Cachi" Blanche (46); 6 y medio para el cabo primero Diego Javier Cárdenas (39) y el ex agente de la delegación rosarina de la Policía Federal, Waldemar Raúl Gómez (32); 6 para el ex comisario inspector de la Secretaría de Delitos Complejos, Gustavo "Gula" Daniel Pereyra (56); y 3 y medio para el subjefe de la Sección Automotores Guillermo Rubén "Pipi" Cardini (38).