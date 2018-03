"Ella ingresó al centro de salud a pedir ayuda y fue asistida. Y como la ambulancia no llegó se fue por sus propios medios al Hospital Eva Perón de Merlo", narró. "De todas maneras, cuando llegó se negaron a atenderla, ya que no contaban ni con médico de guardia ni traumatólogos. Allí sufrió una crisis nerviosa, ya que en ese mismo hospital no la atendieron como correspondía cuando fue prendida fuego por su ex esposo".