—Me arrepiento de haberme metido en la política. Mi padre militaba y le habían ofrecido un cargo como concejal en el 2001. Pero no tenía estudios y me ofreció a mí. Lo acepté. Venía trabajando manualmente, era una persona humilde y era una oportunidad de trabajo y de ingreso económico. Pero me arrepiento. Debería haber seguido trabajando como albañil. Me arrepiento de la política. En 17 años en esto no ahorre un solo peso. Pero el que se mete en política, no tiene que ser una persona pobre, tiene que ser poderoso. Por eso, los poderosos manejan fuerzas de seguridad, jueces y el destino de la vida. Yo estoy lejos de eso. No tengo nada.