H. y M. fueron arrestados para quedar a disposición del Juzgado Federal de Tartagal. No fueron acusados de narcotráfico, ya que el clonazepam no es un estupefaciente ilegal. La figura legal que se les aplicó fue la de infracciones a las leyes 22.415 y 19303, contrabando de psicotrópicos. Que el Rivotril -o el clonazepam, en venta con más de diez nombres en el mercado argentino- sea legal bajo receta implica que los organismos del Estado dedicados al narcotráfico no pueden investigar su venta ilícita a gran escala; la Procuraduría de Narcocriminalidad del MPF no cuenta con ninguna investigación al respecto.