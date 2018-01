Se presentó un policía ese domingo a las siete de la tarde y me dijo que me citaban en la comisaría, cuenta Jorge. Agarró la bicicleta, recorrió las seis cuadras, preocupado, y el comisario le dijo, de una, su hijo se suicidó. Contestó, sereno, no puede ser, si se hubiera querido suicidar lo hubiera hecho en el campo, no en una celda de comisaría.