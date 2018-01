La imputación en contra del ex enterrador es algo curioso, una calificación de robo, un delito penal. Profanar una tumba y robar un cadáver es un delito contravencional, no penal, algo que no es suficiente para mantenerlo preso. Un rosario blanco fue encontrado entre las pertenencias del ex enterrador: se cree que ese rosario proviene del ataúd de Ciro Aranda. Alberto, padre del niño, lo constatará ante la Justicia la semana que viene. Si Alberto Aranda reconoce el rosario de su hijo, entonces el círculo de la imputación quedará cerrado para López.