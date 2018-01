El mismo joven además dijo: "Nunca hablamos mucho de la relación porque él sabía lo que opinábamos de ella. Sabíamos que estaban juntos, no sé si oficialmente, pero sí eran pareja, compartieron momentos. En 2016 él se fue de vacaciones con la familia de ella". "La personalidad de ella no es buena, siempre agresiva hacia él, ella no quería que nos juntáramos con él, tenía que poner el celular en silencio porque le escribía cuando estaba con nosotros", detalló Juan.