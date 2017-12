-Yo escuché que a Zannini le gritaron de todo. El algo común acá. Un ex compañero se cruzó con Ricardo Jaime en sanidad y también le cantó las cuarenta. Le preguntó si iba a devolver toda la que se había robado, y el tipo miró para otro lado. Yo no me crucé con ninguno de ellos y no creo que me cruce.