En diciembre de 2015, antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal 8 lo condenara, Sosto dijo: "Soy inocente: busquen al violador y asesino de mi madre. Quiero decir que no maté, no robé, no violé y les ruego que no se equivoquen. No terminen de destruirme". Por su parte, Carlos Sosto, padre de Luciano, aseguró que su hijo "no hizo nada" y que "está injustamente en la cárcel". "No puedo creer que esos jueces se hayan equivocado. Mi hijo va a purgar una condena siendo inocente", indicó.