La fiscal acusadora afirmó tras la condena: "Estos hechos ocurrieron aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con mayor ingreso per cápita del país, con las tasas de ABL más elevadas. A estas madres y esposas no les devolvemos la vida de sus muertos, pero esto se trata de que la gente pobre pueda ir tranquila a trabajar, que no sean objeto de amenazas".