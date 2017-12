-Hay fallas de controles previos. Hay causas que son excesivamente voluminosas. Yo conozco jueces que investigan estas causas, que ponen ahínco, que ponen esfuerzo, que ponen voluntad, pero que muchas veces chocan con la ontología de no estar investigando personajes o imputados fáciles. Gente que permanente busca, amparados en derecho de defensa y en las garantías que le da la constitución nacional, para evitar que se llegue al famoso descubrimiento de la verdad. ¿Esto está bien o esto está mal? Esto quedará a juicio de cada uno. Es una prerrogativa constitucional la presunción de inocencia, pero necesitamos avanzar para que la sociedad sepa de qué está compuesto nuestro patrimonio. No es tan difícil. Hay muchos jueces que están haciendo un esfuerzo denodado para destrabar los casos de corrupción. No son fáciles. Seguramente algún magistrado está fallando, y es aquí donde deben operar los controles.