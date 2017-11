Lagomarsino explicó que esa figura fue la que empleó su analista después de un año de terapia. "Alberto era él y después el resto. No era un mal tipo, pero si te tenía que llamar a las tres de la mañana no le importaba si estabas durmiendo", graficó en una entrevista que brindó a Luis Novaresio en A24. Y continuó: "Yo tengo la autoestima muy baja. Alberto me la llenaba por el hecho de estar trabajando con un fiscal federal que estaba investigando terrorismo… Era muy importante para mí que una persona como él me tuviera en cuenta".