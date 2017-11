Cinco años atrás, Westmann, de 44 años, empresario registrado en la AFIP en el rubro de "servicios personales", piloto de avión y jugador de póker, ex vecino de Nordelta, solía dejarse ver en uno de los negocios de su familia, Depot Computers, sobre la calle Aguirre en Villa Crespo y controlado por la sociedad anónima X4 Corp. Los empleados no tienen un buen recuerdo de él; los adjetivos en charlas privadas que evocan a Westmann son poco halagadores. "Digamos que no fue el mejor jefe del mundo, al menos no el más cumplidor con sus obligaciones", apunta un ex empleado del lugar. La importación de electrónicos desde Miami, donde Westmann integra al menos cuatro firmas junto a otros argentinos, era el centro del negocio. "Se traía containers enteros", recuerda un colaborador. Hasta ahí, nada raro.