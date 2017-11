Los relatos de las nenas de 10 y 12 años no dejaron dudas a la psicóloga que las atendió: las menores fueron abusadas durante casi un año y medio por la mujer que las adoptó, una ama de casa de 51 años. Antes del juicio, las menores ya habían enviado señales que, más tarde, fueron advertidas por una hermana mayor y el esposo de la acusada, que observaron que las pequeñas no querían bañarse o se quedaban tiempo extra en la escuela para evitar volver a su casa.