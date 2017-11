El femicida era vecino de la familia. Incluso participó de una marcha para pedir justicia por el crimen de Melisa y un mes después, fue personalmente a hablar con su papá para darle el pésame. Un día después se presentó en la comisaría y si bien no hizo una confesión, los policías que lo recibieron ese día declararon que dijo: "Me vengo a entregar, sé que me están buscando. Mi alma es impura, sé por qué Dios me puso aquí".