Estas detenciones derivaron a su vez en una serie de allanamientos en Argentina, en los que fueron detenidos la esposa de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, Esteban Adrián Del Río, Antonio Pedro Ruíz, María Gabriela Sánchez y Marcelo Gustavo Pera. Todos ellos quedaron en prisión acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos, provenientes de las actividades de narcotráfico desarrolladas por Piedrahita Ceballos, quien fue incluido por la Office of Foreign Assets Control of the US Departament of The Treasury" en la lista "Foreign Narcotics Kingpin Destignation Act", más conocida como la 'Lista Clinton'.