Y argumentaron: "La decisión impugnada no sólo no es de aquéllas contempladas en el art.457 del C.P.P.N. sino que tampoco la parte logró acreditar que en el caso, se encuentre involucrada alguna cuestión de índole federal que habilite la intervención de este Tribunal". Por lo tanto, concluyeron, "no se vislumbran motivos que permitan apartarse de la regla general prevista por el artículo 531 del C.P.P.N.".