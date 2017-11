"La primera vez que me subí a la paralela casi me desmayo, hacía muchos días que no me paraba y me bajó la presión", vuelve Pamela a esos primeros días de la rehabilitación, en los que se acuerda que pensó: "Si yo no me levanto no me levanta nadie". "Hoy por hoy gracias a Dios puedo caminar. Los dolores fuertes que tenía ya se terminaron. La mitad de la pierna no se me despertó porque la bala tocó mucho los nervio;. tengo como dolor y un hormigueo, pero como que el cuerpo se adaptó a vivir con eso también", explica.