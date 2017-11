"Nunca voy a poder entender cómo existen personas tan crueles capaces de hacer tanto daño a gente inocente y buenas personas. ¿Cómo es que la vida puede ser tan injusta? ¿Cómo puede existir la falta de humanidad, de ética, de profesionalismo tomando decisiones por deber favores, por amistades y enemistades?, ¿En qué mundo vivimos?, ¿En qué se han convertido los seres humanos?

Ayer se criticó el actuar del Ministerio Público Fiscal, ¿En serio esos señores tienen cara para criticar el actuar de alguien? El abogado de la imputada riéndose junto con su secretaria gran parte de la audiencia. Cuando a su hija le robaron el celular, ¿Se reía así también? Si le mataran un hijo, ¿Se reiría así? La justicia en este país es una burla, es una vergüenza.

Una hija de mil puta le pasa con el auto por encima a un chico matándolo, tres hijos de mil puta prenden fuego a un chico, cinco hijos de mil puta torturan violan y asesinan a una chica, y cuántos casos más…yo me pregunto: ¿Y la justicia?, ¿Y los derechos humanos de las víctimas? ¿Y el dolor de las familias?, ¿Qué consuelo nos queda?, ¿Hasta cuándo? ¿Hay q resignarse y pensar 'la justicia en este país no existe, nadie se salva de la justicia divina'?

El 9 de septiembre decidieron quitarle la vida a mi hermano, eligieron matarlo. Dejando a una familia destruida, a dos padres muertos en vida, a tres hermanos sin consuelo, una sociedad conmocionada. Nos arrancaron la vida, lo único que nos devuelve la paz es que se haga justicia.

Mi hermano era todo lo que estaba bien en mi vida, una persona con mucho por vivir, con proyectos y planes, un ser demasiado bueno y sensible para este mundo tan de mierda. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué así?, ¿Por qué a él? ¿Cómo es posible que un ser humano elija matar con total frialdad?

Me duele el corazón y me cuesta respirar, no sé dónde estás ni dónde te has ido pero si existe un cielo, no tengo dudas de que estás ahí. Cuando me toque irme te voy a buscar y te voy a abrazar tan fuerte que no te voy a dejar irte nunca más de mi lado. Te extraño todos los días y así va a ser hasta que nos volvamos a ver. Te amo siempre

Justicia por mi hermano, JUSTICIA POR GENARO FORTUNATO".