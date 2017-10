Julio De Vido quedó preso este miércoles luego de que la Cámara de Diputados resolviera por unanimidad quitarle los fueros parlamentarios. El ex ministro no esperó a ser detenido en su casa, sino que se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Allí existió un operativo para que nadie pudiera retratar al ex funcionario con chaleco antibalas y casco.