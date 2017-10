Lleral aclaró que no pensó todavía en la carátula del expediente. Y que lo que determinará si se trata de una desaparición forzada será el trabajo sobre las pruebas y los hechos. "La carátula del expediente no dice nada. Lo que se investigan son hechos y hay personas que participan de esos hechos. Hay que establecer si ese hecho existió. Si hay personas que intervinieron en ese hecho con sus acciones y afectaron algún derecho de terceros, y después de que se obtenga la prueba sobre eso, determinar si hubo responsabilidad penal o no. Son hechos cuyas calificaciones pueden variar a lo largo del proceso hasta la sentencia definitiva e incluso con la participación de tribunales superiores", dijo a este medio.