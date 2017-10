Así como el juez López, los camaristas valoraron el crudo relato de la víctima y las pericias del Cuerpo Médico Forense. Los dichos de la ex pareja de Castro son la columna vertebral de su decisión. "A él le gustaba denigrarme como persona y lo que más me traumatizó fue la violencia sexual, siempre me decía que yo era una pelotuda, porque yo le tenía miedo a las venéreas y él no se quería cuidar con preservativos", "lo que sucedió en uno de los cortes, es que cuando volvimos de Tailandia, me forzó a tener relaciones vía anal, que yo no quería, y me decía ´sos pelotuda, sos virgen del orto, todas las mujeres lo hacen´, me siento ultrajada, fue a fines de enero de este año, en mi casa… no era consentido, si hubiera estado en pareja, pero no quería que me fuerce a tener relación sexual, me quería penetrar por esa vía, me dolía y lo tuve que sacar", apuntó la víctima en una cita de los jueces. Los informes psiquiátricos hacen constantes referencias a la labilidad de la víctima, a un vínculo desigual y a una relación "patológica" desde el comienzo, marcada por celos y control entre incesantes mensajes de Whatsapp.