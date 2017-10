Hoy, el clima en la sala del TOC N°1 no es fácil. Los testigos, vecinos de la Villa 1-11-14, no abundan. Quienes declararon en contra de Ore Cisneros en las causas enviadas a juicio no vuelven. No presentarse es lo de menos. Muchos de ellos, según supo la fiscal Cuñarro, directamente se mudaron del barrio o dejaron el país de forma ilegal para regresar a Perú, sin pasar por los controles de Migraciones.