Di Lonardo aclara que además, en el caso concreto del cuerpo encontrado esta semana y de la incertidumbre acerca de si es o no de Santiago Maldonado, existe otro factor que resulta clave para la comparación genética: el papá y la mamá del artesano desaparecido el pasado 1 de agosto, están vivos. "Están los dos, está completo, 50% y 50%. Yo no entiendo si lo buscaron tanto tiempo cómo no se tenían ya las muestras del papá y la mamá preparadas para comparar. Se hubiera tenido el resultado en un día".