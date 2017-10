En principio se iba a utilizar una aeronave de Prefectura, pero luego se determinó que no reunía las condiciones adecuadas para llevar los restos, dado que no es presurizada, por lo que no puede mantener la temperatura que requiere el transporte de un cadáver. Así, se apeló a un Fairchild Swearingen SA 227-AC Metro III turbo hélice motor, puesto a disposición por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.