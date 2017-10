"Quedé embarazada mientras trabajaba en el prostíbulo, aproximadamente a los seis meses de llegar. Rosana Estela Rodríguez me dijo que comprara una pastilla para tomar o meterme por abajo. Pero no funcionó. Entonces vino una mujer que me colocó una sonda en la vagina para completar el aborto. Sin embargo, ese mismo día empecé a sangrar mucho. Le avisé a Rosana, quien me llevó al hospital y me advirtió que no podía decir nada sobre el aborto inducido ni de la situación en la que me encontraba.