Los abogados de Dávalos afirmaron que Inés "está tranquila" y que fue citada a declarar porque "la causa está por prescribir". Además aseguraron no estar en contra de del viudo de la víctima: "No tenemos nada contra Carlos Carrascosa ni contra los García Belsunce. De lo que se trata es que no se repita esa historia (la de Carrascosa encarcelado sin ser culpable) con otra persona inocente".