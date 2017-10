A raíz de esta situación es que aún no se logró determinar si la mujer fue consciente de su arrebato homicida. La Justicia aún no la detuvo, pero le impuso una consigna policial que la vigila todo el tiempo. El fiscal Diego López Ávila esperaba interrogarla en las próximas horas, pero no lo podrá hacer todavía por la prescripción de los médicos.