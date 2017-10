"Yo no sé qué pretenden algunos jueces y fiscales. Por Ahí pretenden que cuando cae Asuntos Internos llevemos las masitas, y que los comisarios a los que investigamos pongan el té. Yo creo que en lugar de quejarse, la Justicia se tiene que poner a laburar en serio. Es hora de que entiendan que no se mira más para otro lado. Hay jueces y fiscales que hace años que están en distritos muy calientes como Avellaneda, Lomas de Zamora, y no han hecho nada en los últimos 20 años para combatir la corruptela, la inseguridad y la lucha contra las mafias", se defiende el abogado Guillermo Berra, auditor general de Asuntos Internos, organismo anticorrupción que depende del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.