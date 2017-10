"El comenzó a consumir drogas y me golpeó muchísimas veces. Tenía una facilidad para consumir, yo no me daba cuenta porque no estaba en el tema y lo relacionaba con que había estado encerrado", explicó la mujer, quien agregó: "Hice una exposición en la Comisaría de la Mujer porque me dijo por teléfono: a vos te voy a cagar matando. De todas maneras, no imaginaba que hiciera una cosa así".