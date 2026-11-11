Quién es Tomás Gómez Sirur, el sastre de 27 años que confeccionó las vestiduras que usó León XIV en la Argentina

Tomás Gómez Sirur confeccionó las vestiduras litúrgicas para la visita pastoral del papa León XIV a la Argentina

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La visita pastoral del papa León XIV a la Argentina se preparó también lejos de los altares, entre telas, diseños y un calendario que dejó poco margen para corregir o demorar decisiones. Las arquidiócesis de Buenos Aires y Córdoba encargaron vestiduras litúrgicas para las celebraciones del pontífice después de una experiencia previa en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.

El trabajo debía contemplar misas, vísperas y encuentros con consagrados, además de responder a las particularidades de cada ciudad. Al final de ese recorrido de pocas semanas, el encargado de las piezas resumió el resultado con una frase que condensó la urgencia del proceso: “Lo más importante, llegamos”, dijo en Infobae Al Mediodía.

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Tomás Gómez Sirur, el sastre del papa, tiene 27 años y recibió el pedido luego de haber participado en la preparación de prendas para una visita papal al santuario de Lourdes. Había viajado allí como voluntario en agosto de 2025 y confeccionado una casulla, una estola y una mitra que León XIV utilizó en una visita pastoral de septiembre de 2026.

A partir de esa experiencia, las arquidiócesis de Buenos Aires y Córdoba se comunicaron con él. Gómez Sirur llegó a la Argentina el 7 de octubre y organizó el taller en la parroquia de un sacerdote amigo, con espacio para acomodar las telas, los diseños y las distintas prendas. Al recordar el plazo que tenía por delante, y antes de aceptar el desafío, admitió: “Humanamente lo veo imposible”, dijo en Infobae Al Mediodía.

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El sastre recibió la designación de las arquidiócesis locales tras diseñar prendas papales en el santuario de Lourdes (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las celebraciones de Buenos Aires y Córdoba exigieron conjuntos distintos

Para la misa en Buenos Aires, Gómez Sirur preparó una casulla y una mitra; para las vísperas con obispos y equipos sinodales, sumó una capa pluvial y otra mitra. El conjunto destinado a Córdoba tuvo otro diseño.

En total, el trabajo realizado en la Argentina demandó alrededor de tres semanas. Las piezas respetaron las reglas litúrgicas y los criterios de las arquidiócesis, pero también siguieron el calendario de cada ceremonia.

En Buenos Aires se conmemoró la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y en Córdoba, la fiesta de San León Magno, por lo que el blanco fue el color de base. Hubo, además, una excepción impuesta por el tiempo: el papa utilizó una estola roja que ya tenía entre sus prendas durante un encuentro con consagrados en Córdoba, porque la prevista no llegó a terminarse. “Se utilizó algo que el papa traía”, explicó el sastre.

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Gómez Sirur organizó un taller de trabajo en una parroquia para completar los encargos en tres semanas (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las telas, los colores y los bordados tomaron referencias de cada ciudad

Las celebraciones de noviembre llevaron a Gómez Sirur a elegir telas ligeras, con algodón y poco poliéster, para contemplar las temperaturas que pueden registrarse en esa época.

Las casullas combinaron algodón y lurex, una fibra que aportó un brillo dorado leve, casi imperceptible a simple vista. La pieza cordobesa quedó en un tono marfil más claro; la de Buenos Aires, en crema con una tonalidad más amarillenta.

Para la capital argentina, el diseño incorporó dorado y ocre como referencia visual a las cruces de las casullas de los obispos. En Córdoba, el galón decorativo surgió de elementos presentes en el suelo y en las bóvedas de la catedral, mientras que sus dorados tomaron un matiz más apagado, vinculado con la tierra y las sierras de la provincia.

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Muchas de esas resoluciones aparecieron durante las primeras semanas, cuando las ideas aún no estaban traducidas en moldes y costuras. “Muchas cosas estaban en mi cabeza, ni yo sabía cómo hacerlas”, relató.

La confección de las casullas combinó algodón y lurex para adaptarse al clima de noviembre

Una parroquia y una empresa de bordados ayudaron a cerrar el encargo

En la parroquia donde instaló el espacio de trabajo, Gómez Sirur pidió ayuda a integrantes de la comunidad para llegar al final del proceso. Tres o cuatro mujeres colaboraron con tareas de costura durante los últimos días; otras personas acercaron café o participaron de necesidades puntuales.

Para los bordados recurrió a una empresa especializada, ya que no podía completar esa etapa por su cuenta. El presupuesto contempló telas, materiales y el resto de los costos de producción, aunque no dio detalles sobre el monto.

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El oficio, que comenzó a los 17 años con una máquina de coser que le regaló su madre y que también practicaron sus abuelos, se mantuvo para él como una actividad secundaria y un pasatiempo.

Su vínculo con la Iglesia, dijo, llevó ese saber a convertirse en un servicio dentro de una parroquia. Tras la visita papal, planteó que necesitaba tiempo para asimilar la experiencia. Las prendas usadas por los papas en sus viajes pueden quedar en las comunidades anfitrionas: el Vaticano no exige esos obsequios, pero permite que sean preparados.

En Córdoba ya habían pensado en una vitrina para la casulla antes de tenerla terminada. La respuesta del sastre fue inmediata: “No piensen nada, porque todavía no tenemos nada”, dijo con humor.

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