Quién es Franco Pugliese, el joven que recibió al papa León XIV: “Me regaló la anécdota de mi vida”

Franco Pugliese mantuvo un encuentro con el papa León XIV tras el descenso del pontífice del papamóvil en Argentina.

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Franco Pugliese fue uno de los cuatro jóvenes que habló con el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El voluntario del Cottolengo Don Orione lo recibió antes del acto central, le agradeció por haber elegido ese espacio y recibió de sus manos un rosario que todavía guardaba con emoción horas después del encuentro.

El joven habló cara a cara con el pontífice antes de la actividad central, cuando él y otros tres jóvenes lo recibieron tras su descenso del papamóvil. La consigna que habían recibido era esperar a que el visitante iniciara el diálogo, pero el grupo aprovechó esos segundos para darle la bienvenida y agradecerle su llegada. “Lo estábamos esperando, sobre todo los jóvenes”, contó en una entrevista con Infobae Al Amanecer.

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La escena siguió arriba del escenario, frente a una multitud, aunque Pugliese ya había tenido tiempo de ordenar una parte de lo que quería decir. Voluntario del Cottolengo Don Orione, le pidió al Papa que su visita ayudara a poner en primer plano la tarea de la institución. “Necesitábamos que viniera y que hiciera visible el Cottolengo”, le dijo.

El saludo al papa León XIV dejó un rosario como recuerdo

El encuentro breve tuvo un gesto que Pugliese guardó con cuidado durante toda la entrevista. El papa León XIV le entregó un rosario y el joven lo mostró todavía con dificultad para sacarlo del bolsillo. “Hay un rosario muy lindo”, alcanzó a decir mientras lo sostenía frente a las cámaras.

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Aún no había decidido qué destino darle al objeto. Más allá del rosario, ubicó la jornada entre las experiencias que conservará con el paso del tiempo. “Me regaló la anécdota de mi vida”, afirmó.

El joven describió al pontífice como una persona cercana desde los gestos, aun dentro de la formalidad de un acto masivo. “Mirándolo a los ojos, uno ve esa mirada de amor desinteresado”, sostuvo. También contó que lo vio conmovido durante distintos momentos de la celebración, incluida la parte artística que acompañó la jornada.

El voluntario pidió al pontífice que su visita ayude a visibilizar la tarea del Cottolengo Don Orione (captura de video)

Pugliese compartió la recepción con Cristian, Guada y Agustina, los otros jóvenes que participaron de la instancia frente al Papa. El grupo se preparó durante cerca de un mes, con reuniones los fines de semana y el repaso de historias que, según dijo, fueron cobrando dimensión en ese proceso. “La verdad que son tres personas increíbles”, señaló sobre sus compañeros.

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Un testimonio atravesado por la historia de su familia

La convocatoria para enviar su historia llegó con poco margen. Pugliese recibió el aviso casi de un día para el otro y sabía que había muchos testimonios en consideración, por lo que no contaba con que fuera seleccionado. Preparó el texto, lo envió y siguió con su rutina hasta que recibió el llamado del padre Alejandro mientras regresaba de trabajar, cerca de las siete de la tarde.

La noticia lo encontró dentro del auto. “No lo podía creer; llorando ahí en el auto”, recordó. Su intervención final debía ser más breve que el testimonio original, que tenía alrededor de una página y media, y por eso tuvo que concentrar en pocos minutos el relato que eligió llevar al escenario.

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Ante el Papa, Pugliese empezó por el origen de su historia. “Mi historia comienza desde mucho antes de nacer”, expresó en el escenario. Contó que sus padres rezaron a San Ramón Nonato para poder tener un hijo, después de que su madre atravesara la pérdida de un embarazo.

Para él, ese recorrido no quedó reducido a una anécdota familiar. Su madre y su padre mantuvieron la devoción, y Pugliese vinculó su nacimiento con esas plegarias. “Acá estoy, como uno de los infinitos milagros de este santo que cuida la vida que nace”, planteó frente al pontífice.

A los 15 años, en una misión de la parroquia San Ramón, conoció una experiencia religiosa que terminó de orientar su camino. “Conocí el amor de Jesús y eso marcó totalmente mi vida”, dijo al reconstruir aquel momento. Desde entonces, su vínculo con la parroquia y las actividades misioneras se volvió parte de su vida cotidiana.

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El papa León XIV entregó un rosario de recuerdo a Franco Pugliese durante el saludo previo al acto central (captura de video)

El Cottolengo Don Orione, una experiencia de voluntariado sostenida en el tiempo

El Cottolengo apareció en su relato como otro punto de inflexión. Pugliese sigue asistiendo cuando puede, con la intención de ir al menos una vez por mes, y también acompaña a grupos de estudiantes de tercero, cuarto y quinto año que se acercan por primera vez desde San Ramón. “El Cottolengo Don Orione fue un antes y un después”, resumió.

Los viajes con los chicos tienen, para él, el valor de una primera experiencia de voluntariado. Pugliese los definió desde la intensidad de lo que encuentra en cada visita: “Es el amor puro el Cottolengo”. Esa tarea fue la que quiso poner en palabras frente a León XIV cuando pudo saludarlo.

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También trabaja en primaria y secundaria, y esperaba volver a las aulas esa misma tarde, después de la noche sin descanso y de los mensajes que se acumularon en el teléfono. “Los chicos son muy afectivos y te dan mucho amor”, contó al imaginar el reencuentro con sus alumnos.

La repercusión de su participación llegó, sobre todo, desde otros jóvenes. Varios le escribieron para decirle que se habían emocionado o que encontraban algo propio en su intervención. “Gracias, me sentí identificado, me sirvió tu pregunta”, fue la respuesta que más se repitió entre los mensajes que recibió.

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Ese era el efecto que buscaba con su testimonio. “La idea era que se pudieran sentir identificados”, explicó. Pugliese entiende que la misión ocupa un lugar importante entre jóvenes de distintas comunidades, con experiencias en San Luis, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, el conurbano y otros puntos del país.

Pugliese relató en el escenario la devoción de sus padres a San Ramón Nonato tras la pérdida de un embarazo previo (EFE)

La misión y el deseo de que la Iglesia reciba a todos

Pugliese habló de amigos y conocidos que viajan para participar de actividades religiosas y sociales fuera de sus ciudades. En esa práctica encuentra un lenguaje compartido entre muchos jóvenes católicos: “La misión de los jóvenes es salir y anunciar a Dios y a Jesús a donde no llega”.

Además de la actividad parroquial, el joven manifestó su interés por el periodismo deportivo. Le gusta relatar partidos, asistir a las canchas y participa de un canal de streaming junto a un compañero con quien, según contó, comparte tareas en San Ramón. “Mi sueño es relatar”, dijo al hablar de un proyecto que busca sostener sin dejar sus compromisos con la Iglesia y el voluntariado.

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Al proyectar el efecto de la visita de León XIV, volvió sobre una frase que escuchó durante la jornada: “Bienvenidos todos”. Pugliese asoció ese mensaje con una continuidad respecto de las palabras del papa Francisco y con una invitación concreta para quienes llegan a la Iglesia con dudas, conflictos o preguntas.

“Son todos bienvenidos en la Iglesia”, sostuvo al explicar el sentido que le atribuye a esa consigna. Para Pugliese, la recepción no debería ser una idea abstracta: mencionó a San Ramón como una comunidad donde la presencia juvenil intenta abrir espacio a quienes quieran acercarse.

La experiencia junto al Papa también lo dejó frente a una pregunta que todavía no logra responder. Entre millones de argentinos, fue uno de los cuatro jóvenes que pudo hablarle en persona. “En lo bueno también me pregunto: ‘¿Por qué a mí?’”, admitió.

Antes de despedirse, Pugliese expresó su deseo de que el clima que rodeó la visita tenga continuidad. La expectativa la condensó en una frase breve, sin otra certeza que la esperanza de que la convocatoria alcance a más personas: “Ojalá que quede este ánimo para la Argentina y para todos”.

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