Luján, la última escala del papa León XIV en la Argentina: la espera de los fieles y los rezos por milagros y reconciliaciones

Miles de fieles iniciaron la vigilia en el Parque San Martín de Luján antes de la última misa del papa León XIV en el país (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

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Graciela colgó la bandera de la valla para que “Neuquén”, la provincia desde la que viajó hasta Luján, se leyera bien grande. Fue una de las primeras en la fila de fieles que esperaron a que ese vallado les diera paso al camino que, mil metros después, la ubicaría delante de la valla definitiva: la de ver lo más cerca posible la última misa del papa León XIV en la Argentina.

Es que, desde las primeras horas de este martes, miles de creyentes llegaron hasta esta ciudad bonaerense y esperaron en las inmediaciones del Parque San Martín, el espacio destinado a la vigilia en la víspera de la Misa de la Caridad, que empezará este miércoles a las 10 de la mañana frente a la histórica basílica dedicada a la patrona de la Argentina.

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“Vinimos ochenta personas. Para mí es un sueño cumplido estar en una misa que da el Papa. Pero además vengo a rezar por la unión de todos los argentinos y en cada familia. Tengo dos hermanos que no se hablan desde hace varios años porque sus peleas políticas cruzaron todos los límites, y a mí me parte el corazón. Vine a pedir que esa división termine en mi familia y en todo mi país”, le dijo Graciela, una peluquera de 63 años, a Infobae. Dos de sus amigas de toda la vida hicieron el mismo viaje desde Andacollo, cerca de la cordillera neuquina.

Los asistentes llevaron cartas y pedidos de milagros dirigidos a León XIV durante la espera frente al santuario (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

“Sólo la fe me hace aguantar tanto viaje y tanta espera. Ya estoy grande pero las chicas me convencieron. A mí me tocó preparar pastafrola para el micro”, sumó Liliana, de 72 años. Pidió una sola cosa: usar la reposera mas cómoda durante las 24 horas de espera desde que llegaron a la ciudad de la Basílica hasta la hora señalada para la misa.

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Cristian no reza por una reconciliación sino por una recuperación: la suya. Es de Morón pero vive en William Morris, en el Hogar de Cristo de esa localidad. Se trata de la pata de la Iglesia que acoge a personas que atraviesan un escenario de consumo problemático de sustancias. “Cocaína, crack, alcohol. Eso es lo que más nos golpea a los que estamos en los hogares. A mí me ayudó a entrar mi mamá, que ya no sabía cómo hacer conmigo, y desde un mes y medio estoy limpio, sin consumir”, contó Cristian, que tiene 22 años y que todas las mañanas, como sus compañeros, se levanta, hace su cama y escucha una lectura bíblica.

“Me ayuda mucho rezar y creer. En el hogar me ayudan a tomar responsabilidades, a organizar mis horarios y mis tareas, a volver a conseguir un trabajo. Estaba perdido y ahora me siento mejor, por eso vengo a agradecer y a seguir pidiendo por mi recuperación”, describió Cristian.

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La Misa de la Caridad, según anticiparon fuentes del Municipio de Luján, pondrá el foco en priorizar organizaciones eclesiásticas dedicadas a la ayuda al prójimo, entre las que se cuentan Cáritas y los Hogares de Cristo. “Yo pasé prácticamente un año recuperándome en uno de los hogares y mejoré mucho. Hace un tiempito me quedé sin laburo y me recontra deprimí, me fui al fondo, y tuve una recaída. Y les pedí a mis hijas que me ayudaran a volver por un tiempito al Hogar para estar mejor. Ahora me siento bien, ya pensando en volver pronto con mi familia”, describió Ariel, que llegó desde Hurlingham el martes bien temprano y descansó en el Parque San Martín junto con sus compañeros.

Vecinos de Luján instalaron puestos en las veredas para la venta de comida, agua y recuerdos religiosos a los visitantes (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Teresa tiene la esperanza de que el Papa agarre la carta que le trajo. O tal vez alguno de todos los ayudantes que lo rodean, y que a veces recogen cartas y otras veces les hacen upa a los bebés que una familia quiere acerca a León XIV. El cartel que imprimió para esta misa dice “Papa León rezá por Valentino”.

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“Está por nacer mi sobrino nieto, pero en las ecografías se ve que tiene una condición que hace que se desarrollen sus órganos pero no sus huesos. Los medicos les dijeron que va a morir muy poquito después de nacer. Lo único que puede salvarlo es un milagro, y yo vine a rezar por el milagro, eso vengo a pedirle al Papa”, contó Teresa, que tomó el tren desde Boulogne para llegar hasta el Parque San Martín de esta ciudad.

Desde muy temprano, ese enorme pulmón verde de Luján fue el epicentro de la actividad de los fieles, que llegaron a esta ciudad acostumbrada a los peregrinos con reposeras, sillas plegables, banderas, mate, sanguchitos, galletitas o fruta para pasar las horas con la panza entretenida.

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Para los que llegaron sin nada, los vecinos de Luján tenían mucho para ofrecer. En las veredas de varias casas se improvisaron mesas con bebidas frías a 2.500 pesos, agua caliente para el mate a 2.000, un pancho con gaseosa a 5.000 y un choripán a 8.000. Pasar a un baño podía costar entre 2.000 y 5.000 y un sándwich de milanesa, no menos de 10.000. También hubo ventas de souvenirs: una banderita vaticana costaba 2.000 pesos y una miniatura de León XIV, según el tamaño, entre 10.000 y 20.000. La Virgen de Luján, protagonista de cada peregrinación anual, también estuvo impresa en banderas, calcomanías y estampitas.

El papa León XIV viajará a Perú tras concluir la ceremonia en Luján para completar su gira por América Latina (REUTERS/Martin Cossarini)

“En cada peregrinación vendo algo de comida y siempre se juntan unos pesitos extra que vienen cada vez mejor, por poco que sea. Yo preparo tartas y sandwiches de milanesa. Y en general con lo que junto compro los regalos de Navidad de mis nietitos”, contó Olga, una jubilada con la reposera instalada en el jardín delantero de su casa, rodeada de unos rosales que tienen todo para ser la envidia de la cuadra.

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Pasadas las cuatro de la tarde, cuando se abrió el vallado en la zona del parque, la espera se mudó mucho más cerca de la Basílica. Los fieles se fueron acomodando en la zona más céntrica de la ciudad, sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, rodeados de las recovas coloniales que ya son una postal turística aquí. Por esa avenida llegará el Papamóvil a la Plaza Belgrano, donde ya está montado el altar al que este martes le daban los últimos retoques. Las flores que rodearán a León XIV son celestes, blancas y amarillas, los colores de las banderas argentina y vaticana. El gran manto que cuelga en el altar está inspirado en el de la Virgen de Luján, cuya imagen más antigua, una figura de terracota que está a punto de cumplir cuatro siglos, estará exhibida en la Misa de la Caridad.

“No puedo creer que vamos a ver al Papa. En mi casa rezamos todos los días, como leí que hacían en la casa de León en su casa cuando era chiquito. Vine con mis dos hijitos porque me importa mucho que se sientan cerca de Dios y esto me parece que es estar cerca de Dios: no solo por estar delante del Papa, que es el sucesor de Pedro, sino por estar rodeados de tanta gente movilizada por la fe, que viaja, que duerme en la calle para esperar la misa, que canta mientras espera. Todo eso y rezar juntos es estar cerca de Dios”, describió Azucena, que viajó en micro desde Posadas, Misiones, en el micro que compartió con sus compañeros de parroquia. Sus hijos, Tomás y Clara, tienen 9 y 7 años. Trajeron una pelota para entretenerse y una remera esa parroquia a la que van todas las semanas. “Yo quiero ver el Papamóvil y porfa que no pase muy rápido”, dijo Clara.

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La vigilia “oficial” empezó a las seis de la tarde, con shows musicales en el Parque San Martín y en la zona de la recova. Pero la vigilia real había empezado por lo menos doce horas antes, cuando en el arranque del martes empezaron a llegar los fieles que este miércoles serán parte de la última misa del papa León XIV en la Argentina. Cuando la celebración termine, el Sumo Pontífice partirá hacia Perú, la última escala de su gira latinoamericana y el país que lo adoptó por dos décadas. Y se develará el misterio: si algo de estos días en los que se habló tanto de unión y de esperanza queda flotando en el aire o si se desvanece apenas despegue el avión.