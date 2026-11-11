Sociedad

La ANMAT prohibió la venta y el uso de tres insumos médicos utilizados para la cirugía vascular

Las endoprótesis habían sido sustraídas durante una entrega y, al quedar fuera del circuito de control de la empresa titular, el organismo no puede verificar su conservación

El organismo sanitario ordenó retirar de circulación tres dispositivos que quedaron fuera del circuito de trazabilidad (Foto: Gustavo Gavotti)
El organismo sanitario ordenó retirar de circulación tres dispositivos que quedaron fuera del circuito de trazabilidad (Foto: Gustavo Gavotti)
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicación de una serie de productos médicos que habían sido denunciados como robados durante una entrega. La medida fue publicada este 11 de noviembre en el Boletín Oficial y alcanza a unidades que habían sido denunciadas como robadas durante una entrega.

La disposición 7199/2026 establece que los dispositivos quedaron fuera del circuito de control de la empresa titular, Emeclar S.A., por lo que se desconoce su estado de conservación y su trazabilidad. Por ese motivo, el organismo sanitario resolvió impedir su eventual utilización o venta.

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La prohibición alcanza a tres unidades de endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, registradas bajo el certificado PM 266-82. Los dispositivos están autorizados ante la ANMAT a nombre de la firma Emeclar S.A.

Según consta en la disposición, se utilizan para tratar lesiones nuevas o reestenóticas —es decir, que volvieron a estrecharse— en arterias ilíacas de diámetros específicos. También están indicados para lesiones localizadas en la bifurcación aórtica.

La medida se originó a partir de una comunicación recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT. De acuerdo con la denuncia policial incorporada al expediente, el 12 de junio de 2026 un operario que realizaba tareas de cadetería dejó una caja sobre una silla con los productos previstos para las entregas de esa jornada.

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Cuando regresó al lugar para recuperarla, constató que los elementos habían sido sustraídos. Una de las unidades tiene vencimiento el 2 de febrero de 2027, mientras que las otras dos vencen el 5 de mayo de ese mismo año.

La ANMAT difundió los números de serie, lotes y fechas de vencimiento de las unidades afectadas para facilitar su identificación. La medida alcanza a una endoprótesis con serie y lote 28350476, con vencimiento el 2 de febrero de 2027, y a otras dos con series y lotes 29004355A y 29004356A, ambas con vencimiento el 5 de mayo de 2027.

Quirófano moderno con tres cirujanos usando batas, mascarillas y guantes. Monitores médicos, instrumental, máquina de manufactura aditiva y luces de techo.
Un cirujano manipula un injerto vascular sintético recién fabricado para una arteria, con una máquina de manufactura aditiva visible en el quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición advierte que la condición y el estado de conservación de los productos son desconocidos, dado que los dispositivos quedaron fuera del control de la firma responsable de su registro. Esa falta de trazabilidad fue el argumento central para adoptar la medida sanitaria preventiva.

La decisión no se limita a impedir que los dispositivos sean utilizados o distribuidos. La resolución ordena de manera expresa prohibir su publicación en plataformas de venta electrónica, una medida dirigida a evitar que las unidades robadas ingresen al mercado por canales informales o no autorizados.

La disposición busca evitar que los productos sean adquiridos o utilizados fuera de los canales controlados. Al tratarse de insumos destinados a procedimientos vasculares, la ANMAT consideró necesario impedir su circulación hasta tanto pueda garantizarse que no fueron alterados y que conservaron las condiciones requeridas para su uso.

La ANMAT fundamentó su intervención en las facultades previstas por el Decreto 1490/92, que permite al organismo adoptar medidas preventivas y correctivas cuando detecta factores que puedan representar un riesgo vinculado con la calidad o sanidad de productos bajo su competencia.

Contra la resolución, las partes alcanzadas pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos, uno de alzada en un plazo de 30 días hábiles administrativos o una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación.

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