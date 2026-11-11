La agenda del papa León XIV en Argentina hoy, 11 de noviembre

La misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján cuenta con acceso libre y sin inscripción previa obligatoria.

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El papa León XIV tiene prevista para este miércoles 11 de noviembre la última jornada de su visita apostólica a la Argentina, con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en Luján y la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, antes de partir hacia Lima.

La primera actividad del día tendrá lugar en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires ubicado en Villa Devoto. Allí, el pontífice realizará una visita institucional que forma parte del tramo final de una agenda de cuatro días en el país. El cronograma ubica esta visita a las 8 y la localidad bonaerense será el siguiente destino del papa durante la mañana.

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A las 10, el Santo Padre celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, santuario dedicado a la patrona de la Argentina. El esquema de actividades indica que el acto será una de las ceremonias centrales de la visita del pontífice al país.

La misa en Luján será uno de los actos abiertos al público

El papa León XIV inicia la última jornada de su visita apostólica con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

El encuentro religioso será de acceso libre, gratuito y sin inscripción obligatoria. La organización había habilitado un formulario voluntario para calcular la asistencia estimada, pero no era un requisito para ingresar al sector general.

La celebración del miércoles integra el grupo de eventos masivos de la visita apostólica. También tuvieron esa modalidad la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, en Palermo; la del martes 10 en Córdoba, y la vigilia con jóvenes de esa misma noche.

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En cambio, sí tuvieron el acceso de carácter privado las reuniones previstas en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el complejo de Villa Devoto.

Cómo funcionará el transporte el miércoles 11 de noviembre

La estadía de León XIV representa la primera visita de un pontífice a la Argentina desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Los colectivos de jurisdicción nacional mantendrán frecuencias propias de un día hábil hasta la noche del miércoles 11 de noviembre. El esquema especial fue dispuesto para acompañar la demanda de pasajeros y los cortes de calles previstos por las actividades de la visita papal.

Pese al feriado en la provincia de Buenos Aires, los trenes circularán el miércoles con cronogramas de jornada laboral. Esta medida también abarca los viajes hacia la plaza de la basílica.

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Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza dispondrán de refuerzos y extensiones horarias durante la madrugada del miércoles 11. Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías informarán los horarios de cada línea, los servicios adicionales y los cambios que puedan aplicarse durante el operativo.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre continuarán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros hasta el inicio de los servicios del jueves 12, según el operativo de seguridad dispuesto para las actividades en Palermo.

La despedida será a las 13:30 y el vuelo a Lima partirá una hora después

El avión papal parte a las 14 con rumbo a Lima para continuar la gira sudamericana iniciada en Uruguay.

Tras la misa, León XIV regresará al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde participará de la ceremonia de despedida a las 13:30. El programa oficial establece el cierre del tramo argentino de la gira en ese lugar.

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A las 14, el avión papal partirá desde Buenos Aires con destino a Lima. La escala en Perú continuará un recorrido sudamericano que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y que, según la agenda difundida, concluirá el 17 de noviembre.

La visita de León XIV será la primera de un pontífice a la Argentina en 39 años; la anterior presencia papal en el país había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987. La salida hacia Lima marcará el final de las actividades del papa en territorio argentino.