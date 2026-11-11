Juan de Dios Filiberto: el hombre oriundo de La Boca que se convirtió en uno de los mayores representantes del tango porteño

El compositor argentino Juan de Dios Filiberto

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Era un hombre de La Boca. Y allí, en ese enclave de inmigrantes italianos marcado por su arquitectura y su colorido típico, murió Juan de Dios Filiberto el 11 de noviembre de 1964, a los 79 años. Tiempo después, su casa ubicada en la calle Magallanes 1140 fue declarada sitio de interés cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque, sin lugar a dudas, la obra de este compositor que, entre otras piezas, creó “Quejas de bandoneón”, “El pañuelito”, “La vuelta de Rocha”, “Cuando llora la milonga”, “Malevaje” y “Clavel del aire”, representó un gran aporte al tango porteño.

Había nacido en ese mismo barrio, sobre la calle Necochea al 200, el 8 de marzo de 1885. Era descendiente de uno de los tantos genoveses que habían decidido abandonar Europa para iniciar la ola migratoria hacia América Latina. Y había sido bautizado como Oscar Juan de Dios Filiberti, aunque luego decidió abreviar su nombre y modificar su apellido para que sonara con más fuerza a la hora de firmar sus composiciones. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en uno de los autores más importantes del 2x4?

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Quizá su destino estaba marcado. O, quizá, fue él mismo quien lo delineó. Lo cierto es que después de dejar sus estudios, siendo muy chico, Filiberto empezó a trabajar en distintos empleos: como albañil, cadete, estibador y oficial tornero en los astilleros de la empresa Mihánovich, puesto por el que se unió al sindicato pregonando sus ideas anarquistas y terminó participando de las huelgas del sector portuario de 1907.

Filiberto tocando un armonio frente a una partitura

Hasta que movilizado por una inquietud muy difícil de explicar, llegó a convertirse en maquinista del Teatro Colón. Allí, trabajando tras bambalinas, Filiberto tuvo la oportunidad de escuchar en vivo la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Y, desde ese momento, supo que la música no podía quedar afuera de su vida. Muy por el contrario, la música tenía que ser su vida. “Fue mi Dios musical”, decía sobre el Genio de Bonn.

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Así fue como, con 24 años y sin ningún conocimiento previo, empezó a estudiar teoría y violín. Y más tarde continuó su aprendizaje junto a Alberto Williams en el Conservatorio Nacional de Música. Aunque, para ser honestos, gran parte de su formación la logró de manera autodidacta. Quizá, impulsado por el ambiente artístico que afloraba por los distintos rincones de su barrio, con obreros portuarios que además de trabajar durante todo el día, cantaban o pintaban obras de arte como una manera de expresión. “El único gran factor para la música es tener sentimentalismo innato”, decía él.

Lo cierto es que en aquella época, a quienes tenían problemas de salud, en especial relacionados con cuestiones respiratorias, les recomendaban viajar a alguna provincia. Y así fue como, en 1915, Filiberto se instaló en Mendoza. Fue allí donde compuso su primer tango instrumental, “Guaymallén”, en homenaje a la localidad que lo había albergado. Su melodía intentaba representar esos paisajes, tan diferentes a los que estaba acostumbrado en la Capital Federal, pero que tan cálidamente lo habían recibido en esos años. “Yo quería que mi primera pieza musical llevara un nombre autóctono. Con eso quise significar el carácter nativista del nuevo músico argentino que acababa de surgir”, señaló sobre ese tema.

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Filiberto en La Boca (Museo Benito Quinquela Martín)

De esta manera, Juan de Dios comenzó su carrera profesional, incluyendo en sus composiciones de “canción porteña”, como le decía, aspectos típicos del tango, pero también de la milonga, la zamba, el vals, la ranchera y otros géneros musicales. Y logró que muchas de ellas fueran grabadas ni más ni menos que por Carlos Gardel, lo que le permitió lograr un gran reconocimiento en muy poco tiempo. Pero el Zorzal Criollo no había elegido sus piezas porque quisiera promocionarlo, sino porque entendía que ellas describían como pocas la porteñidad.

Hay, sin embargo, una curiosidad en relación a su trabajo más mentado: “Caminito”. Con música de Filiberto y letra de Gabino Coria Peñaloza, a quien había conocido por intermedio del pintor Benito Quinquela Martín, el mismo fue estrenado en 1926. Y, para muchos, describe a ese pequeño reducto turístico boquense que nadie que desee conocer en profundidad a la cuna del tango puede dejar de visitar. Sin embargo, esas líneas que habían sido escritas en 1903, en realidad, se referían a un sendero de Olta en La Rioja, donde el poeta había protagonizado un romance trunco con una joven llamada María.

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En 1932, el compositor formó la Orquesta Porteña, en la que incluyó instrumentos como el clarinete, la flauta y el armonio y con la que, en 1933, formó parte de Tango!, la primera película comercial sonora de la Argentina. Por esos años, también, se convirtió en socio fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, conocida por sus siglas como SADAIC. En tanto, en 1939, asumió la dirección de la Orquesta Popular Municipal de Arte Folclórico creada por el municipio, que luego pasó a la órbita nacional y tras su muerte fue rebautizada como Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto e integra los elencos estables de la Secretaría de Cultura de la Nación.

La casa de La Boca de Juan de Dios Filiberto (Página Oficial Buenos Aires Historia)

“Mi música es muchas cosas juntas, pero sobre todo sentimiento. Claro que en arte no basta sentir, hay que saber expresar. El arte cerebral elaborado en frío, en base de técnicas rígidas y fórmulas hechas, no es de mi cuerda. Para mí la técnica es un medio y no un fin en sí misma. Las técnicas se aprenden pero el fuego sagrado nos tiene que salir de adentro”, decía este hombre al que muchos calificaban como tosco por su falta de educación.

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Y agregaba dirigiéndose, directamente, a sus detractores: “Cada obra hay que juzgarla dentro del plano en el que la realizó el autor y no sacarla de allí para llevarla a planos que no le corresponden. Los que no proceden así, hacen una crítica de mala fe. Pero a mí no me interesan las críticas de los amargados y los descreídos”. Y, definitivamente, a pesar del paso del tiempo, sus obras siguen vigentes, marcando un estilo, creado por él mismo, que logró fusionar el campo y el arrabal que se conjugaban a principios del siglo XX en su Boca natal.