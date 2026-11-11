El obispo que acompañó a León XIV en Devoto contó qué significó la visita: “La cárcel es reflejo de una sociedad herida”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y conversó con cerca de 50 detenidos antes de continuar su agenda hacia Luján

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La recorrida de León XIV por la cárcel de Devoto, donde saludó y conversó con cerca de 50 detenidos, dejó una escena de recogimiento en medio de una agenda que avanzaba sin pausas hacia Luján. “La experiencia recién vivida en la cárcel fue muy linda”, resumió el monseñor, Juan Carlos Ares en una entrevista con Infobae A las Nueve, mientras el Papa se preparaba para continuar su actividad en la Argentina.

Ares, que desarrolló durante años su tarea pastoral en Devoto, tomó contacto con el programa mientras viajaba a Luján para concelebrar junto al pontífice. El obispo de Bariloche señaló que todavía se encontraba atravesado por “los testimonios hermosos y muy impactantes” que había escuchado poco antes en el penal porteño.

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El obispo de Bariloche, Juan Carlos Ares, acompañó al Pontífice tras cumplir tareas pastorales durante años en el penal porteño

La visita se produjo en un establecimiento atravesado por obras y transformaciones, pero el encuentro no quedó reducido a la agenda oficial. Para el obispo, esa disposición tuvo una explicación en la forma en que León XIV se relaciona con las personas. “Es tan sereno, transmite tanta paz, que te dedica el tiempo que vos necesitás”, dijo Ares. Según relató, a veces alcanzaban “la mirada y la mano” para que el pontífice comunicara su mensaje.

La intensidad de las actividades también fue parte de la conversación. Ares atribuyó ese ritmo a una convicción religiosa: “Todo eso no se puede hacer sino con una fuerza de Dios que está respaldando todo esto”.

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La imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el gimnasio del penal evocó la memoria del obispo sobre el paso de los internos por el lugar

La imagen del Sagrado Corazón llevó a Ares a sus años en Devoto

Ares llegó a Devoto antes que León XIV. Allí saludó a los detenidos y se reencontró con algunos agentes penitenciarios de la época en que trabajaba en la cárcel. “Enseguida, una de las cosas adonde fue mi mirada fue a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús”, relató sobre su ingreso al gimnasio, el espacio donde se realizó el encuentro.

La imagen, que antes estaba ubicada en la capilla, condensó para él buena parte de su memoria en el penal. “Es tan emblemática”, insistió Ares, antes de recordar que, al terminar las celebraciones o reuniones, muchos internos se acercaban a tocar las manos de la figura. Eran manos “tan gastadas” por el contacto de quienes pasaron por ese lugar.

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Ese gesto lo llevó a pensar en las personas que conoció durante su servicio pastoral y en las trayectorias que siguieron fuera de los muros. “Me puse a pensar en tantos momentos y en tantos que he conocido”, explicó el obispo, quien agregó que espera “que se hayan insertado en la sociedad”.

Juan Carlos Ares afirmó que la cárcel constituye el reflejo de una sociedad que no logra reparar los vínculos rotos

La cárcel como el reflejo de una sociedad herida

La presencia de León XIV en Devoto abrió una reflexión sobre la violencia, la discusión en torno a la imputabilidad y el sentido de las cárceles. Consultado sobre por qué el Papa eligió estar allí, Ares respondió: “Es acercarse a una realidad que nos circunda a todos, porque la cárcel es reflejo de una sociedad herida”.

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Según el obispo, el encierro expone una dificultad colectiva para reparar los vínculos rotos. “No puede reconciliar y volver a atar lo que se desató”, sostuvo al referirse a la sociedad. En ese punto recuperó una idea atribuida al papa Francisco: “Si los pecados de uno fueran un delito, uno estaría dentro de una cárcel”.

El monseñor apeló al mensaje evangélico para señalar que nadie puede juzgar con distancia a las personas privadas de la libertad

Ares también apeló a una imagen evangélica para cuestionar la distancia con la que suele mirarse a quienes están presos. “Nadie puede tirar ninguna piedra”, afirmó. Para él, la visita puso en discusión “qué mal estamos haciendo y qué diferencias grandes hacemos” frente a personas que, aun atravesadas por una pena, conservan su dignidad.

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El obispo vinculó el encierro con la experiencia de los límites, uno de los ejes que, según dijo, abordó el Papa durante la jornada. “Acá experimentamos el límite, el límite de no tener libertad”, expresó. Luego amplió esa idea hacia situaciones cotidianas que no implican privación de movimiento, pero que también pueden vivirse como formas de encierro.

“Todos tenemos sufrimientos, todos tenemos límites”, sostuvo Ares. En esa línea, resumió el mensaje que atribuyó a León XIV: “No hacerlo a pesar de, sino a través del límite encontramos la verdadera libertad”.

El desafío después de la emoción, según el obispo de Bariloche

Cuando el conductor le preguntó qué quedaba después de la conmoción de los días de visita papal, Ares pidió que la experiencia no se agotara en una emoción pasajera. “Lo que sigue es que cada uno, de la experiencia que haya tenido, haga una reflexión o una meditación personal”, respondió.

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El mensaje de León XIV en el penal vinculó la experiencia de los límites con la búsqueda de la verdadera libertad - Adrián Escandar

El primer paso, insistió, debía ser una revisión propia y no una lectura destinada a señalar a otros. “Como genios que somos nosotros los argentinos, uno dice: ‘Esto lo dice para tal o para cual’ o ‘a mí no me toca’”, planteó. Para Ares, ese mecanismo implica que “ya tiramos la pelota fuera de la cancha”.

La propuesta fue llevar esa reflexión al intercambio con otros y convertirla en decisiones concretas. “Que quizás nos dijo León y me hizo pensar y cambiar una actitud”, señaló sobre un diálogo que, a su juicio, puede empezar por pedir acompañamiento: “Ayudame a vivirla o vivámosla juntos”.

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Ares remarcó que no se trata de acciones grandes ni de fórmulas abstractas. “Por más pequeñita que sea”, dijo sobre esa transformación posible. Entre los ejemplos que mencionó estuvieron “bendecir la mesa” o dar la bendición a un hijo, prácticas que definió como “cosas tan simples” para sostener en la vida familiar.

El mensaje de León XIV en el penal vinculó la experiencia de los límites con la búsqueda de la verdadera libertad

El viaje a Luján reavivó el recuerdo de su primera peregrinación

Mientras hablaba desde la combi que lo llevaba a Luján, Ares dijo que se sentía como en sus primeras peregrinaciones al santuario. “Estoy como la primera vez que hice la peregrinación a Luján, como el chico que era, que tenía 16 años”, expresó antes de llegar a la celebración junto al Papa.

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Recordó que, durante una peregrinación posterior, formuló una promesa personal ante la Virgen. “Es allí donde le dije a la Virgen que si Dios me iba a pedir ser cura, que contara conmigo”, concluyó.

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