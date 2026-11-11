Sociedad

El mensaje de despedida de León XIV: “Este país ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”

El sumo pontífice realizó una histórica visita a la Argentina con misas multitudinarias y encuentros destacados. Antes de continuar con su gira por Perú, envió un mensaje en redes sociales y volvió a recordar a Francisco

Visita del papa León XIV a la Argentina - Ezeiza
El papa León XIV finalizó su visita a la Argentina y partió rumbo a Perú para continuar con su gira sudamericana (Gustavo Gavotti)
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El papa León XIV publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales tras la histórica visita que realizó entre el domingo y el miércoles en la Argentina. Con recorridos por lugares históricos, misas multitudinarias y eventos destacados, el Pontífice dejó el país para seguir con su gira en Perú.

A través de las redes sociales, el líder del Vaticano dejó un mensaje de despedida: “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

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Y agregó: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.

Tweet del papa León

León XIV concluyó su visita a la Argentina el miércoles por la tarde, cuando partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, donde continuará la gira sudamericana. La despedida tuvo un momento cargado de emoción: el presidente Javier Milei no pudo contener la emoción al tomar de las manos al Pontífice sobre la pista, frente a la aeronave Pontifex Maximus que aguardaba al Santo Padre. “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”, le dijo el mandatario con los ojos llenos de lágrimas.

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Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y el asesor Pablo Quirno. La secretaria general de la Presidencia, en tanto, optó por una despedida a través de las redes sociales, una vez que el avión ya había iniciado su rodaje. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, comenzó el comunicado. “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, completó.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Ezeiza - Javier Milei
El presidente Javier Milei despidió a León XIV en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza frente a la aeronave oficial

La última actividad oficial del Pontífice en suelo argentino tuvo lugar horas antes en Luján, donde una convocatoria estimada en más de tres millones de personas ocupó la plaza y los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Al arribar, León XIV recorrió los últimos metros en el papamóvil y saludó a los fieles distribuidos a lo largo del trayecto. Antes de que comenzara la ceremonia, el Papa se detuvo a bendecir a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la misa, vistió una casulla en celeste y blanco, los colores del manto de la Virgen de Luján y, al mismo tiempo, los de la bandera argentina.

Durante la homilía, el Pontífice articuló su mensaje en torno a cuatro ejes: la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión. Al referirse a las dificultades que atraviesan familias y comunidades, sostuvo: “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”. Frente a eso, llamó a asumir procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”..

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
Más de tres millones de personas asistieron a la última misa de León XIV en las inmediaciones de la Basílica de Luján (RSFotos)

El segundo eje de su discurso giró en torno a las Escrituras como guía ante el desaliento. León XIV evocó el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús y afirmó que “la Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”. Luego, al desarrollar el concepto de comunión, subrayó que la mesa de Cristo está abierta para todos, con particular atención hacia pobres, migrantes, enfermos y presos: “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, expresó. También dedicó un pasaje al recuerdo de Francisco, a quien definió como un Papa que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón, y evocó una de sus expresiones habituales de despedida: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

La frase que cerró la homilía quedará asociada al paso de León XIV por el país: “Argentina, levántate y camina”. El Papa la completó con una cita de san Agustín orientada a la caridad, y concluyó con una oración a la Virgen de Luján en la que recordó que su pontificado inició el 8 de mayo, día de su festividad.

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