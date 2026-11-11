El largo proceso del voto femenino en Argentina: proyectos cajoneados, el plan de Evita y un trabajoso empadronamiento

Recreación histórica sobre el camino hacia el voto femenino en Argentina y las elecciones del 11 de noviembre de 1951. El contenido repasa a figuras como Alicia Moreau de Justo, las iniciativas archivadas en el Congreso y el proceso de empadronamiento, concluyendo con la jornada electoral donde Eva Perón emitió su voto desde una cama hospitalaria.

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Fue un lluvioso domingo el 11 de noviembre de 1951 cuando las mujeres votaron por primera vez en el país en una elección presidencial. Eva Perón, la esposa del primer mandatario y que había alcanzado una posición de relieve especialmente luego de su gira europea de 1947, votaría por única vez. Fue en el Policlínico Presidente Perón, de Avellaneda, donde se estaba recuperando de una operación de cáncer de útero, aunque a ella le dijeron que era para extirparle un pólipo. A las 11 horas llegó la urna que había llevado la presidenta de mesa, un fiscal peronista, otro radical, escoltados por dos policías.

El voto de Evita en el hospital

Dejaron sobre la cama todas las boletas de los partidos que participaban del comicio y las autoridades salieron. Luego, la presidenta de mesa y los fiscales corroboraron que Evita hubiera emitido su voto. Después recibió la visita de su marido y se acoplaron diversos funcionarios para la fotografía que el aparato de propaganda se ocuparía de difundir por la cadena de medios oficialistas.

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Detrás de la imagen de las mujeres emitiendo su voto, se ocultaba un larguísimo peregrinar en esa lucha por equiparar sus derechos con los de los hombres. El primer proyecto, de 1911, correspondió a Alfredo Palacios, diputado socialista de 33 años, que ni fue tratado sobre tablas.

La médica Cecilia Grierson, recibida en la UBA en 1889, fue una de las abanderadas de la equiparación de derechos entre el hombre y la mujer

Desde los primeros años del siglo XX, las mujeres se estaban haciendo escuchar. Por 1895 Cecilia Grierson, la primera médica argentina, había fundado el Consejo Nacional de Mujeres y fueron los socialistas los que habían tomado la delantera al incorporar en sus plataformas el sufragio femenino y la participación activa de la mujer en la política. En 1907, Alicia Moreau de Justo había creado el Comité Pro Sufragio Femenino; el radicalismo no se quedaría atrás y organizaría centros femeninos.

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Los primeros intentos

En 1911, Julieta Lanteri, médica recibida en 1907, sorprendió a todo el mundo al lograr inscribirse en el padrón municipal, porque la ley electoral de entonces no especificaba nada del género. Como cumplía con todos los requisitos, un juez le permitió votar en la elección del 26 de noviembre de ese año. Cuando quiso ser candidata, le advirtieron que no podría porque no figuraba en el padrón militar, entonces ella intentó enrolarse en la Armada, cosa que no le permitieron.

En la misma tónica, la Asociación Pro Derechos de la Mujer, fundada por Elvira Rawson de Dellepiane, Adelia Di Carlo, Alfonsina Storni y Emma Day, entre otras, bregaba por la igualdad de derechos con el hombre.

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Julieta Lanteri había fundado la Asociación de Universitarias Argentinas. Encontró el modo de votar en las elecciones municipales de 1911

Un proyecto del diputado por Santa Fe Francisco Correa en 1916 establecía derechos políticos a las mujeres con dos años de residencia en el país, que fueran mayores de edad, que ejercieran una profesión y que supieran leer y escribir. Hubo otros intentos, como el del diputado radical Rogelio Araya cuando en 1919 propuso extender los derechos políticos a las mujeres mayores de 22 años. “Las mujeres son más aptas que los hombres para un buen ejercicio del sufragio…”, remarcó. Terminó cajoneado.

En 1922 la iniciativa de Juan José Frugoni contemplaba derechos políticos a las mujeres mayores de 22 años con formación universitaria o secundaria. Corrió idéntica suerte que todos los anteriores.

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Gracias a la incorporación de este derecho en la constitución bloquista, las mujeres votaron en San Juan el 8 de abril de 1928 para diputados y concejales. La expectativa quedó reflejada en la participación del 98% del padrón. En octubre de 1928 Hipólito Yrigoyen intervino la provincia y luego con el golpe de septiembre de 1930, todo volvió a fojas cero.

Alfredo Palacios era un joven diputado porteño cuando presentó el primer proyecto

En los años siguientes hubo otros y en 1932, ya con Agustín P. Justo en el poder, se sumaron otros cuatro, tres socialistas y uno conservador, con la diferencia que éste último ponía como condición que las mujeres tuvieran instrucción. Los que vieron la luz en 1938 y 1939 no llegaron a discutirse.

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En la campaña electoral de 1946, en el que se auguraba que serían los últimos comicios sin la participación de mujeres, los principales partidos contemplaban el voto femenino en sus plataformas. La ley se veía venir. En los últimos veinte años, se llevaban contabilizados 22 proyectos.

La dictadura militar surgida del golpe del 4 de junio de 1943 intentó implementar el voto de la mujer, pero fueron ellas mismas las que manifestaron no tener interés en que fuera un gobierno de facto quien otorgase ese derecho tan anhelado.

Gobernaba el binomio Perón-Quijano. Al vice hubo que convencerlo de que aceptase presentarse a la reelección

Juan Domingo Perón, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 1946, había manifestado que “la creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y de toda otra índole, le han acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción cívica y política de la nación. La incorporación de la mujer a nuestra actividad política, con todos los derechos que hoy se reconocen a los varones, es insustituible factor de perfeccionamiento de las costumbres cívicas”.

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La lucha de Evita por el voto femenino

Apenas regresó al país procedente de su gira europea, donde visitó España, Italia, El Vaticano, Portugal, Francia, Mónaco y Suiza, Eva Perón presionó al diputado oficialista Eduardo Colom para que motorizara en la cámara baja la ley del voto femenino, con la recomendación que saliera cuánto antes. Colom había sido un radical yrigoyenista, de los tantos que había dejado el partido para pasarse al peronismo. Era el director del semanario, luego convertido en diario, La Época, uno de los pocos medios que había apoyado la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón cuando pocos creían que pudiese triunfar.

Apenas regresó de Europa el 23 de agosto de 1947, Eva Perón motorizó el proyecto de voto femenino

Ella se encargó de hablar con Ricardo Guardo, presidente de la cámara baja, otro ex radical, a quien le solicitó que hiciera todo lo posible para sacar la ley cuanto antes. Ella prometió retribuírselo ayudándolo con la ley de Educación Superior, la 13031, que pasaría a llamarse “ley Guardo”.

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Por un lado, los diputados Colom y José Emilio Visca habían presentado un proyecto al respecto; una hora después lo haría el radical Ernesto Sammartino, quien ya había sido autor de otro en 1932. Todos fueron enviados a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por John William Cooke.

En la elección 11 de noviembre de 1951, las mujeres fueron masivamente a votar (Archivo General de la Nación)

El 11 de junio de 1947 Miguel Petruzzi y el conservador correntino Justo Díaz Colodrero presentaron los suyos.

Colom se apuró a que se tratase el suyo en la primera sesión que hubiera, y estuvo rápido de reflejos: cuando supo que el Senado había uno del médico mendocino Lorenzo Soler, que ya contaba con media sanción, retiró el suyo.

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La oposición radical denunció el reemplazo de un despacho por otro, con el agravante que el que presentaban no había sido discutido en comisión en Diputados.

El de Soler, que había entrado en la cámara alta en julio, establecía que “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerda o impone las leyes a los varones argentinos”.

La ley se trató en dos sesiones. Evita, si bien no pudo ir a la primera por estar enferma de gripe, concurrió a la segunda. Ella había hecho diversas apariciones radiales apoyando esta cuestión. Las galerías y los alrededores del palacio legislativo estaban llenos de mujeres, que cantaban “una, dos, tres, que se apruebe de una vez”, y que describían a Eva como “el alma y nervio del voto femenino”.

Hubo pocos opositores a que la mujer pudiese votar, como el del diputado conservador Reynaldo Pastor y las complicaciones que tendrían las mujeres cuando debieran trasladarse a votar, aunque admitió que “todos estamos de acuerdo en el fondo del asunto”.

Fotografía del momento en que Eva, aún internada en el Policlínico Perón, emitía su voto

En la sesión del 9 de septiembre de 1947 fue aprobado. El acto principal fue el 23 de septiembre en la Plaza de Mayo, convocado por la CGT.

En los balcones de la Casa Rosada se hizo la promulgación de la ley. En un escenario levantado sobre Balcarce, una orquesta repetía la marcha “Evita Capitana”, que matizaba con temas folklóricos, mientras un vehículo paseaba una estatua de la libertad junto a una urna.

En el balcón se acomodaron Perón y Evita, junto al vicepresidente Juan Hortensio Quijano y el ministro del Interior Angel Borlenghi, quien había participado de los debates en Diputados. Luego de cantar el himno, Borlenghi firmó la ley, luego lo hizo Perón y, tras una ovación general, le alcanzaron el documento a Evita. Ella dijo: “Recibo en este instante del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y lo recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto con el laurel que proclama la victoria”.

“Nuestros eternos enemigos, los enemigos del pueblo y de sus reivindicaciones pusieron en juego todos los resortes de la oligarquía para impedir el triunfo”, denunció esa tarde la esposa del presidente.

Había que ponerse a trabajar a fin de determinar cuántas mujeres había, las que debían ser empadronadas. Se organizó un censo nacional, realizado el 10, 11 y 12 de mayo de 1948, y esos tres días fueron feriados. “Cuántos somos, quiénes somos y lo que tenemos”, como dijo Perón entonces. Los números de votantes ascendieron a 8.623.640, de los cuales 4.225.467 eran mujeres.

Los hombres tenían la libreta de enrolamiento y para ellas apareció la libreta cívica. Pero como las mujeres no hacían el servicio militar, se requirieron de casi cuatro años para elaborar un padrón. Un ejército de censistas recorrió casa por casa de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche durante esos años, y a través de una intensa campaña publicitaria se alentaba a las mujeres a empadronarse. Además, debían explicarles la importancia del sufragio, de poder expresarse y de participar activamente en la vida democrática del país. Fue una dura tarea de muchas de ellas que debían cumplir su tarea, adentrándose en montes y en lugares olvidados de la mano de Dios.

El peronismo organiza su rama femenina

Para Evita, era necesario organizarlas en un nucleamiento. Así nació el 26 de julio de 1949 la rama femenina del Partido Peronista. La primera unidad básica femenina fue creada el 27 de enero de 1950 en el barrio Juan Perón, actualmente Saavedra.

Esas unidades básicas femeninas fueron el motor de la campaña electoral de 1951, en las primeras elecciones presidenciales en las que votaría la mujer. “Votar por quien nos dio el voto”, fue la consigna. El 90,32% del padrón de mujeres emitió entonces su sufragio.

La fórmula oficialista estaba conformada por Juan Perón y Hortensio Quijano (a quien, ya enfermo, debieron convencerlo para que aceptase), mientras que el binomio opositor eran los radicales Ricardo Balbín y Arturo Frondizi.

En las últimas horas previas al cierre proselitista, el gobierno -cuyo slogan de campaña era “Que siga Perón”- denunció la existencia de un “plan antiargentino” y recordó la Semana Trágica de enero de 1919 cuando gobernaba el radicalismo. Dos días antes de que fuera operada en el Policlínico Perón, “construido para los descamisados en la barriada más descamisada de la República”, como se lee en el diario Democracia, Eva grabó un mensaje, en la que apenas se escucha su voz, pero su mensaje era claro: “No votar a Perón es, para un argentino, traicionar al país”.

La conquista del voto femenino no sería el final de la lucha, aún deberían transitar un duro camino por hacerse un lugar en un ámbito con fuerte resistencia y resquemores.