Desde una joven cartonera a una agricultora kolla: los invitados que formaron parte de la misa de León XIV en Luján

Joana Enrique, cartonera de Luján, entrega las ofrendas al papa León XIV en representación de los movimientos populares.

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La última misa del papa León XIV en la basílica de Luján volvió a incluir como protagonistas a personas humildes y que realizan tareas comunitarias para visibilizar la “caridad”. Este miércoles, estuvo presente Joana Enrique, una cartonera de 28 años que les acercó las ofrendas del vino y el pan al pontífice.

Más de una docena de referentes territoriales de todo el país formaron parte de esta celebración en particular, como miembros de la agricultura familiar andina y de la recuperación de adicciones. La organización corrió por parte de Cáritas Argentina, que buscó visibilizar la misión de la Iglesia con los sectores más vulnerables.

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Durante el ritual de la entrega de ofrenda, Enrique estuvo también acompañada por Laura Gerez, una emprendedora de Morón que enfrenta las dificultades cotidianas con alegría y con el que se quiso reflejar el “rostro de la maternidad y el trabajo incansable”, informaron desde la organización de la Conferencia Episcopal (CEA) en un comunicado.

Madre de dos hijos y tercera generación de recicladores del antiguo basural municipal, Enrique integra la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas”. La organización trabaja en los galpones del ferrocarril Belgrano y forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.

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La cartonera Joana Enrique entregó ofrendas de pan y vino al papa León XIV durante la misa en la basílica de Luján.

El recorrido de Enrique en la organización comenzó cuando preparaba la merienda para una escuelita de fútbol en la canchita del barrio San Jorge. Esa experiencia la llevó a organizarse junto con otros trabajadores para reclamar derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida.

También participó del proceso colectivo que derivó en el cierre definitivo del basural a cielo abierto de Luján el 1 de julio. A partir de entonces, los recicladores iniciaron la transición hacia un sistema de trabajo cooperativo. “Pasar de trabajar de forma independiente y revolver basura a trabajar organizada mejoró muchísimo nuestro estilo de vida”, expresó Enrique.

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La participación de Enrique busca visibilizar un intento por “representar con orgullo la dignidad de quienes trabajan en la economía popular”, así como la demanda por “Tierra, Techo y Trabajo”, los tres derechos que el papa Francisco definió como sagrados y que incluyó León XIV en su viaje apostólico.

“Hacer algo por otras personas que son las más vulnerables nos lleva a pensar en el otro, a salir de uno mismo”, agregó.

El papa León XIV, en la misa de Luján (RSFotos)

Los referentes comunitarios, junto a León XIV

La celebración, dedicada a la Virgen de Luján, incluyó también a otros representantes que entregó ofrendas que fueron consagradas durante la eucaristía.

Desde los valles andinos del norte argentino asistió Elba Yugra, agricultora, catequista e integrante de la experiencia cooperativa Consejo Kolla de Colanzulí, en Iruya, provincia de Salta.

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La voz de los pueblos originarios y las comunidades vulnerables del noroeste estuvo representada por Sebastián Quispe, director de Cáritas Prelatura Humahuaca, provincia de Jujuy.

Referentes de diversas provincias asistieron en la ceremonia para visibilizar sobre problemáticas sociales.

Alfredo Correa, educador popular de Corrientes que transformó su historia de extrema vulnerabilidad en una experiencia de superación colectiva, asistió para representar la vocación transformadora del trabajo barrial.

La familia del barrio Zavaleta, en integrada por Silvana, Brian y Gonzalo, representa a toda la comunidad educativa de la Escuela Cura Brochero y el esfuerzo cotidiano de las periferias urbanas.

Carmen Solano, referente ava guaraní de Pichanal, Salta, asistió para integrar la memoria ancestral y el cuidado de los más pequeños. José Luis López, joven de Bahía Blanca en proceso de recuperación de adicciones, llevó el testimonio del servicio fraterno frente a esa problemática.

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Por la Patagonia, participaron Francisco Rosales, poblador de Cholila, Chubut, que perdió su hogar en los incendios forestales.

Desde Mendoza concurrió Gladys Escudero, referente comunitaria con más de dos décadas dedicadas a generar espacios barriales para adultos mayores. Junto a ella, Sara Ramírez, de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, representó a las mujeres de los barrios populares que impulsan la economía social. También estuvo presente Lisa, madre sobreviviente de violencia de la provincia de Buenos Aires; mientras que una de las lecturas litúrgicas estuvo a cargo de María Rosa Moyano, directora diocesana de Cáritas Reconquista.

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RSFotos

“Cada una de estas presencias lleva consigo una historia y la experiencia de una comunidad que se organiza y busca transformar su realidad”, señalaron desde la CEA.

La presencia de los cartoneros en el viaje papal

Enrique no fue la única cartonera que participó de las actividades religiosas de León XIV. Días atrás, estuvo presente Verónica San Martín, una vecina de La Plata que fue una de las elegidas para dar testimonio ante el sumo pontífice en su paso por la UCA, en el marco del mensaje que brindó ante sindicatos, organizaciones y empresarios.

La presencia de trabajadoras cartoneras en la ceremonia coincide con una disputa que afecta al reciclado urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Las 12 cooperativas que sostienen ese sistema advirtieron que un nuevo esquema de licitación podría poner en riesgo entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo. Desde este sector se cuestiona que el esquema impulsado por el Gobierno porteño habilite a empresas privadas a asumir funciones desarrolladas históricamente por las cooperativas.

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Junto a Enrique participaron representantes de distintas ramas de la economía popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estuvieron Sergio Sánchez, referente cartonero cercano al papa Francisco; Natalia Zarza, de la rama sociocomunitaria; Romina Padilla, de la rama rural; Nicolás Meza, de repartidores; Corina González, de consumo; Primo Choque y Fani Espínola, de la rama textil; Pamela Sille, de género; Yesica Alfonso, cartonera; y Paulina González, de liberados y liberadas.