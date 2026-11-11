Sociedad

De la revolución industrial a la inteligencia artificial: las ideas de Chesterton que vuelven a cobrar vigencia con León XIV

Flavia Pittella analizó en Infobae A las Nueve el vínculo entre el pensamiento del escritor británico, la doctrina social de la Iglesia y las advertencias de León XIV

La columnista explicó las encíclicas y el vínculo con la literatura
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La discusión sobre el poder que concentran las grandes empresas, las condiciones de trabajo y la distancia entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias de esas decisiones volvió a poner en diálogo las encíclicas de León XIII y León XIV, la obra de G. K. Chesterton y los desafíos que plantea la inteligencia artificial. El debate combinó propiedad, pobreza y tecnología.

A partir de ese punto, Flavia Pittella, columnista de Infobae A las Nueve, situó el nombre elegido por León XIV en una referencia a León XIII y a Rerum Novarum. Explicó que aquella encíclica puso en discusión la justicia social, la riqueza, los salarios y las condiciones laborales, asuntos que volvieron a aparecer durante la conversación.

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El trabajo y la propiedad en el centro de su encíclica

En ese recorrido, Pittella planteó que los textos atribuidos a ambos papas abordan los derechos de los trabajadores, la propiedad y la distribución de la riqueza. Lo vinculó con problemas concretos de quienes intentan acceder a un empleo, una vivienda o la posibilidad de sostener un pequeño negocio.

Según la columnista, León XIII rechazaba el socialismo porque entendía que concentraba el control de las empresas en el Estado. Su planteo, explicó, apuntaba en otra dirección: una sociedad con una mayor cantidad de propietarios y con más oportunidades para trabajar.

Hombre de bigote con gafas y pipa sonríe sentado en un escritorio con libros al fondo
G. K. Chesterton diseñó el distribucionismo a partir de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa idea se traducía, de acuerdo con Pittella, en que cada persona pudiera contar con una vivienda, un empleo y una actividad propia. El objetivo era evitar que la riqueza y las decisiones económicas quedaran concentradas en pocas manos.

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El texto atribuido a León XIV, agregó, retoma aquella discusión desde un escenario distinto. Las compañías de gran escala ya no solo inciden en las condiciones de sus trabajadores: también intervienen sobre los datos personales y la información que circula en la vida cotidiana.

Por eso, sostuvo, el Papa propone pensar legislaciones de alcance mundial frente a la expansión de las empresas tecnológicas.

G.K. Chesterton_Portada
El escritor Chesterton adoptó el catolicismo a los 43 años tras seguir los conflictos obreros en Inglaterra

Una economía con propietarios y estructuras menos concentradas

El puente con G. K. Chesterton apareció a partir de Rerum Novarum. Pittella recordó que el escritor británico, conocido entre otros trabajos por la creación del padre Brown, desarrolló el distribucionismo bajo la influencia de aquella encíclica.

Chesterton había nacido en una familia sin práctica religiosa y se convirtió al catolicismo a los 43 años, relató la columnista. También señaló que su lectura de la encíclica estuvo atravesada por el conocimiento de los conflictos laborales que se desarrollaban en Inglaterra.

El debate sobre la inteligencia artificial y las condiciones laborales conecta la doctrina de León XIII con León XIV REUTERS/Vincenzo Livieri
El debate sobre la inteligencia artificial y las condiciones laborales conecta la doctrina de León XIII con León XIV REUTERS/Vincenzo Livieri

Para el escritor, el problema residía en la escala que habían adquirido las estructuras económicas y políticas. Cuando una organización se vuelve demasiado grande, explicó Pittella, las personas quedan alejadas de las decisiones que afectan su propia vida.

El distribucionismo proponía, en ese sentido, ampliar la cantidad de propietarios y reducir la concentración económica. La columnista recordó que contemporáneos de Chesterton consideraron anacrónica esa propuesta en los años posteriores a la revolución industrial.

Pittella también se detuvo en Ortodoxia, el libro en el que el autor reunió reflexiones sobre su conversión, la política y la vida social. Allí, explicó, cuestionaba una razón separada del cuidado por los demás.

La encíclica Rerum Novarum de León XIII propuso ampliar la cantidad de propietarios para evitar la concentración económica
La encíclica Rerum Novarum de León XIII propuso ampliar la cantidad de propietarios para evitar la concentración económica

El padre Brown revela los efectos de mirar el mundo desde lejos

Una de las ideas de Chesterton que la columnista llevó a la conversación fue su definición de la locura: “El loco no pierde la razón”, sino todo excepto la razón. La frase sirvió para enlazar su pensamiento con una defensa del bien común frente a cualquier uso aislado de la inteligencia.

Pittella aclaró que Chesterton no rechazaba la razón. Lo que discutía era la pretensión de que la capacidad intelectual, desligada de las personas y sus necesidades, concediera por sí sola autoridad para gobernar.

Quien ejerce poder, sostuvo la columnista, tiene que considerar el bien común. Desde esa perspectiva, vinculó el planteo del escritor británico con las enseñanzas que atribuyó a León XIII y a León XIV.

Los textos analizados advierten sobre el riesgo de tomar decisiones políticas alejadas de la realidad cotidiana REUTERS/Francesco Fotia /Archivo
Los textos analizados advierten sobre el riesgo de tomar decisiones políticas alejadas de la realidad cotidiana REUTERS/Francesco Fotia /Archivo

Los relatos del padre Brown llevan esa preocupación al terreno de la ficción, agregó. El detective puede resolver los casos porque presta atención a quienes pasan inadvertidos para el resto de los personajes y detecta allí conflictos atravesados por el poder y la exclusión social.

Como ejemplo, Pittella mencionó un cuento en el que el asesino es un cartero. Nadie sospecha de él porque los demás no le conceden un lugar visible dentro de la escena y, por eso, tampoco lo miran.

La panelista evocó además una imagen de esos relatos: vistas desde las alturas, las personas pueden parecer hormigas. Esa distancia, señaló, permite pensar los riesgos de una mirada que se aleja de la vida cotidiana y de quienes quedan fuera del campo de visión.

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