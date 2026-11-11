Sociedad

Cuándo es el próximo fin de semana largo tras la visita del papa León XIV a la Argentina

Luego de la gira del Sumo Pontífice por el país, el calendario nacional prevé una nueva pausa de tres días antes de que termine noviembre

Altar de iglesia con crucifijo dorado, velas encendidas, flores blancas, un cáliz y una lámina del calendario de noviembre de 2026 al frente.
Tras las jornadas especiales por la visita de León XIV, el calendario nacional prevé un descanso de tres días en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras la gira que realizó el papa León XIV en la Argentina, el calendario nacional aún reserva una pausa antes del cierre de 2026. El próximo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha regirá en todo el país y llegará después de las jornadas especiales dispuestas por la visita pontificia.

Durante el recorrido del pontífice, la actividad tuvo un esquema diferente según cada jurisdicción. El lunes 9 de noviembre fue feriado nacional, mientras que los días 10 y 11 tuvieron alcance local en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Con esa agenda ya concluida, el próximo descanso previsto tendrá carácter general.

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Cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre

El feriado será el lunes 23 de noviembre, por lo que se sumará al sábado 21 y al domingo 22. De este modo, quienes habitualmente no trabajen durante el fin de semana tendrán tres días consecutivos de descanso.

La conmemoración corresponde originalmente al viernes 20 de noviembre, aunque integra el grupo de feriados trasladables. La normativa establece que, cuando una de estas fechas coincide con jueves o viernes, debe pasar al lunes siguiente. En 2026, esa regla traslada el descanso nacional al 23 de noviembre y conforma un fin de semana extendido.

El criterio está establecido en el artículo 6 de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos. La norma también dispone que los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles se adelanten al lunes anterior. Por lo tanto, la efeméride se mantiene el 20 de noviembre, aunque la jornada no laborable se cumple en otra fecha.

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El feriado del 23 tendrá alcance nacional.

La visita de León XIV modificó la actividad durante tres jornadas en distintos puntos del país (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)
La visita de León XIV modificó la actividad durante tres jornadas en distintos puntos del país (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro. El enfrentamiento se produjo durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, quien tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.

En ese contexto, una flota anglo-francesa buscaba navegar el Paraná para comerciar con el interior y establecer vínculos con provincias enfrentadas con Rosas. Las fuerzas de la Confederación, comandadas por Lucio Norberto Mansilla, instalaron tres cadenas a lo ancho del río, sujetas a embarcaciones, para dificultar el avance de los buques extranjeros. La defensa también contó con baterías apostadas sobre la costa.

Tras varias horas de intenso combate, la flota logró cortar las cadenas y continuar su marcha hacia el norte. Sin embargo, la resistencia argentina tuvo consecuencias políticas y diplomáticas que excedieron el resultado militar. Los acuerdos posteriores con Francia y el Reino Unido consolidaron el reconocimiento de la soberanía de la Confederación sobre sus ríos interiores, un antecedente asociado a la conmemoración de noviembre.

Su ubicación en el calendario combina el recuerdo de un hecho histórico con uno de los últimos fines de semana largos del año, antes de las celebraciones de diciembre.

Vuelta de Obligado
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 (Wikimedia Commons)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Después del lunes 23 de noviembre, el lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos y antecederá al martes 8, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La diferencia entre ambas jornadas es relevante. El feriado nacional se rige por las condiciones previstas en la legislación laboral, mientras que en un día no laborable cada empleador define si habrá actividad. Por ese motivo, el descanso comprendido entre el 5 y el 8 de diciembre no tendrá alcance automático para todas las personas.

El último feriado nacional del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre.

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