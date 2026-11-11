Sociedad

Corrientes en alerta por incendios forestales: un foco se reactivó y otras cuatro zonas están bajo riesgo extremo

Monte Caseros, Mercedes, Esquina y Goya alcanzaron este martes el nivel más alto del índice de Peligro de Incendio Forestal según el Ministerio de Producción, mientras bomberos de Santa Ana combatían sobre la ruta 43 un foco que ya había sido atendido el lunes y volvió a encenderse

Cuatro localidades correntinas alcanzaron el nivel más alto del índice de Peligro de Incendio Forestal, sin registrar precipitaciones durante la jornada
Cuatro localidades correntinas alcanzaron el nivel más alto del índice de Peligro de Incendio Forestal, sin registrar precipitaciones durante la jornada
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Este martes, cuatro localidades de la provincia de Corrientes registraron los índices más elevados de peligro de incendios forestales de la jornada, mientras que en la capital provincial y otra localidad el nivel se mantuvo en la categoría inmediatamente inferior. El escenario se completa con un dato que atraviesa todo el relevamiento: ninguna de las 12 estaciones monitoreadas acumuló precipitaciones durante el día y un foco se reactivó durante la jornada.

El último informe del índice FWI —sigla en inglés del índice de Peligro de Incendio Forestal— difundido por el Ministerio de Producción de Corrientes, a través de la Dirección de Recursos Forestales y el Departamento de Protección Forestal, ubicó en riesgo extremo a Monte Caseros, Mercedes, Esquina y Goya. Se trata de localidades distribuidas en distintos puntos del territorio correntino, lo que da cuenta de la amplitud geográfica del problema.

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Los números que respaldan esa categorización son concretos. En Monte Caseros, la temperatura del martes llegó a los 27 ℃, con una humedad relativa del 41% y vientos de 28 km/h. Mercedes registró 28 ℃, humedad del 47% y ráfagas de 26 km/h.

En Esquina, donde se anotó la temperatura más alta entre las cuatro localidades en alerta extrema, el termómetro marcó 30,1 ℃, con una humedad del 39% y vientos de 25 km/h. Goya, por su parte, registró 29,1 ℃, humedad del 52% y vientos de 30 km/h.

El Ministerio de Producción difundió el mapa de riesgo ante condiciones de baja humedad, altas temperaturas y vientos activos en distintos puntos de Corrientes
El Ministerio de Producción difundió el mapa de riesgo ante condiciones de baja humedad, altas temperaturas y vientos activos en distintos puntos de Corrientes

Más allá de las cuatro localidades con riesgo extremo, el informe también colocó en la categoría de peligro muy alto a otras dos regiones: la ciudad de Corrientes —con datos tomados de la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)— y Virasoro.

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En ambos casos, el índice advierte sobre condiciones que demandan especial atención ante la posibilidad de nuevos focos. En total, el relevamiento abarcó 12 localidades, y la ausencia de lluvias fue una constante en todas ellas.

Esa falta de precipitaciones es, precisamente, uno de los factores que sostiene el escenario de riesgo. Sin humedad que amortigüe el calor y los vientos, el terreno seco se convierte en combustible disponible.

Y las consecuencias de esas condiciones ya se hicieron visibles durante la jornada: sobre la ruta provincial 43, a unos 200 metros del empalme con la ruta nacional 12 y en las cercanías de varios inmuebles, una gran columna de humo sorprendió a los conductores que circulaban por el lugar.

La ausencia de lluvias en todas las estaciones relevadas sostuvo el escenario de riesgo de incendios forestales en la provincia de Corrientes
La ausencia de lluvias en todas las estaciones relevadas sostuvo el escenario de riesgo de incendios forestales en la provincia de Corrientes

El foco fue sido reportado por primera vez el lunes luego de que los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Corrientes recibieran una alerta a través del sistema de emergencias 911. Pese a que habían podido controlarlo, se reactivó este martes.

Ante la nueva situación, bomberos de Santa Ana se desplegaron en el sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia las propiedades lindantes.

Desde el Ministerio de Producción, la difusión del mapa de riesgo apuntó a advertir sobre el estado de situación en la provincia y a subrayar la importancia de extremar las precauciones. Las condiciones meteorológicas registradas —altas temperaturas, baja humedad y vientos activos— mantienen en alerta a distintas zonas de Corrientes ante la posibilidad de que surjan nuevos focos ígneos o de que los existentes se propaguen con rapidez.

Cómo estará el clima en Corrientes los próximos días, según el SMN

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para Corrientes una semana con contrastes marcados: tormentas al inicio, un respiro con sol y calor intenso a mitad de semana, y el regreso de las lluvias hacia el fin del período.

La jornada de este miércoles comenzará con una máxima de 31°C y una mínima de 20°C, bajo un escenario de tormenta con probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%, la más alta de toda la semana. El organismo prevé entre 22 y 31 milímetros de agua acumulada para el día, con vientos del noroeste.

El jueves, en cambio, la región transitará una mejoría: la máxima trepará a 33°C y la mínima se ubicará en 22°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia que cae drásticamente al rango de 0% a 10%. Las precipitaciones estimadas, de todos modos, se mantendrán en un rango de 23 a 33 milímetros, y el viento rotará hacia el sur.

Por último, el viernes se perfila como el día más caluroso del tramo analizado, con una máxima de 35°C y una mínima de 25°C. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de lluvia (0%), aunque el acumulado de precipitación proyectado oscila entre 25 y 35 milímetros. El viento sopla desde el oeste.

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