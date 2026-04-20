Sociedad

La masculinidad tradicional, bajo el lente de la ciencia actual

Investigaciones evidencian que superar la represión emocional es vital para prevenir riesgos físicos y emocionales

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Recuerde que a veces solo con escucha se puede ayudar a que la persona afectada pueda liberarse y desahogar en algo los problemas que rondan su cabeza - crédito Pexels
Recuerde que a veces solo con escucha se puede ayudar a que la persona afectada pueda liberarse y desahogar en algo los problemas que rondan su cabeza - crédito Pexels

La fragilidad masculina y los mecanismos de defensa hipermasculinos se convirtieron en ejes centrales del debate actual sobre género, salud mental y vínculos. Cada vez más especialistas advierten que el mandato de mostrarse fuerte a toda costa no solo es irreal, sino que también tiene consecuencias profundas en la vida emocional de los hombres.

La presión sociocultural por ocultar la vulnerabilidad y sostener una imagen de fortaleza extrema impacta directamente en el bienestar psicológico y físico. Según Psychology Today y estudios recientes, estos patrones limitan la expresión emocional, aumentan el estrés y pueden derivar en aislamiento, conflictos de pareja y problemas de salud.

El concepto de “masculinidad frágil” describe la inseguridad que surge cuando algunos hombres sienten que su identidad o su rol tradicional está en riesgo, ya sea por cambios sociales, cuestionamientos externos o emociones que no encajan con los modelos clásicos de virilidad.

En ese contexto, la psicoterapeuta Avigail Lev explica que muchos recurren a respuestas defensivas: agresividad, negación de la vulnerabilidad o una autosuficiencia forzada. Aunque estas conductas buscan proteger la autoimagen, suelen generar el efecto contrario: más ansiedad, menor empatía y dificultades para construir vínculos auténticos.

Qué revela la ciencia sobre el miedo y la vulnerabilidad masculina

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad con barba, llorando intensamente con lágrimas cayendo por sus mejillas, apoyado en una mesa de madera oscura.
Organizaciones y profesionales de salud mental promueven la transformación de la masculinidad con terapias grupales y educación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes, como el análisis divulgado por Levante-EMV, ponen de manifiesto que el miedo es una emoción tan presente en la vida de los hombres como en la de las mujeres, pero rara vez es reconocida o expresada de manera abierta.

La investigación muestra que los varones tienden a ocultar sus temores o a transformarlos en actitudes defensivas, impulsados por el temor al estigma y a la desvalorización social. Esta represión emocional, lejos de ser inofensiva, tiene efectos directos sobre la salud: según el artículo, los hombres que rechazan la vulnerabilidad presentan mayores niveles de presión arterial, mayor riesgo de enfermedades cardíacas y una incidencia más alta de trastornos de ansiedad y depresión.

El informe advierte que el corazón masculino, tanto en sentido físico como emocional, paga el costo de reprimir lo que siente y sostener una fortaleza permanente. Especialistas en psicología y salud cardiovascular señalan que desarrollar educación emocional y habilitar espacios para hablar de miedos y sentimientos no solo protege frente a enfermedades crónicas, sino que también favorece vínculos más sanos y genuinos.

Además, los datos analizados muestran que la masculinidad tradicional, centrada en la autosuficiencia y la supresión de la vulnerabilidad, está empezando a ser cuestionada por nuevas generaciones que buscan modelos más flexibles y realistas. La visibilidad de figuras públicas y líderes de opinión dispuestos a hablar abiertamente sobre sus emociones está contribuyendo a desarmar el estigma y a normalizar la expresión afectiva en el ámbito masculino.

El desafío de transformar la masculinidad

Hombre llorando con lágrimas en los ojos cubriendo su rostro con las manos (Brothers in arms)
El concepto de masculinidad frágil describe la inseguridad de los hombres ante el cuestionamiento de los roles tradicionales (Brothers in arms)

La revisión de los patrones hipermasculinos constituye un reto urgente para la salud pública, la prevención del suicidio y la calidad de las relaciones interpersonales. Organizaciones, profesionales de la salud mental y colectivos sociales promueven estrategias educativas y terapéuticas para acompañar a los hombres en el reconocimiento y la gestión de sus emociones.

Iniciativas como la terapia grupal, talleres de inteligencia emocional y charlas en espacios educativos buscan desmontar los mitos de la fortaleza obligatoria y promover una masculinidad más inclusiva y empática.

El proceso de transformación no implica renunciar a la identidad masculina, sino enriquecerla, permitiendo que la fortaleza y la sensibilidad coexistan. Los expertos coinciden en que la construcción de un nuevo paradigma de masculinidad requiere diálogo, autoconocimiento y apoyo social. Solo así será posible reducir el impacto negativo de la represión emocional y favorecer relaciones personales, familiares y sociales más auténticas y satisfactorias.

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