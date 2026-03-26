Sociedad

El gobierno salteño denunció que falsificaron documentos luego del casamiento de la polémica en la reserva Quebrada de las Conchas

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal, explicó en Infobae al Mediodía las irregularidades que se cometieron durante la celebración

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La entrevista completa a Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo de Salta

En una entrevista con Infobae al Mediodía, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal, confirmó que la secretaría presentó una denuncia penal por la falsificación de un permiso para realizar un casamiento en la reserva Quebrada de las Conchas, en Cafayate.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Aldazábal lamentó: “Cuando tenemos tantas cosas buenas de las que hablar y mostrar, terminamos hablando de la falsificación de un documento”.

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El funcionario detalló que la propietaria del lugar “habría alquilado su propiedad para una fiesta” y aclaró: “Es un área protegida de usos múltiples, donde hay muchos propietarios privados, pero hay una reglamentación vigente que indica que hay que pedir una autorización para proteger estos valores que todos decimos”.

Denuncian que hicieron un casamiento en una quebrada de Cafayate, Salta
Denuncian que hicieron un casamiento en una quebrada de Cafayate, Salta

El rol de la propietaria y las irregularidades en el permiso

Aldazábal precisó que el permiso exhibido por la organizadora carecía de todo respaldo administrativo: “El papel que ella exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo”. Y agregó que se trataba de una copia adulterada: “Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto, va siempre la firma. Además, tiene todo un expediente con dictámenes donde área protegida da las recomendaciones”.

El funcionario explicó que la secretaría no recibió ninguna solicitud formal. “Para una sesión de fotos se pide la autorización, se hace la sesión, pero se le da toda una serie de recomendaciones. En este caso, no se pudieron hacer porque no la solicitaron”, afirmó.

Sobre la imputación posible, Aldazábal fue categórico: “El delito es ese. Después, tienen una contravención, que es hacer esa fiesta sin autorización. Se les hará el correspondiente sumario. De ahí surgirá una multa y después qué medidas de remediación o de recomposición tendrán que realizar”.

El lugar donde se hizo el casamiento de la polémica, en Salta
El lugar donde se hizo el casamiento de la polémica, en Salta

Procesos legales y administrativos tras la denuncia

El secretario de Ambiente confirmó que el caso ya fue judicializado: “Esto va a un juzgado y el juez decidirá”. Y añadió que la denuncia fue realizada de inmediato: “Yo ya lo hice en el primer momento que me enteré, ahí nomás inicié la denuncia”.

Consultado sobre la frecuencia de eventos similares, Aldazábal negó que sean habituales este tipo de fiestas, aunque mencionó que existen otras actividades en áreas protegidas, siempre bajo autorización: “Hemos tenido, pasando por algún sector de área protegida, hasta el Dakar, carreras de autos antiguos, hay películas, hay filmaciones, hay actividades. Lo cual no quiere decir que, por eso, se pueda hacer sin gestión. No tiene sentido hacer algo de esta forma, y más, inventando un papel”.

El funcionario subrayó la importancia del procedimiento formal: “El programa de áreas protegidas les da toda una serie de pautas, luego pasa por jurídico y recién llega para la firma mía. Hay un equipo que interviene, no es una sola persona que autoriza, es todo un circuito que participa y es donde se van poniendo las pautas”.

Pautas, recomendaciones y el impacto ambiental

Aldazábal explicó que, si la fiesta hubiera sido tramitada correctamente, podría haberse autorizado bajo ciertas condiciones: “Dándole algunas pautas, de cómo se debe hacer, encima está en un área, en una propiedad privada, se podría haber llevado adelante. Ahora, no de la forma en que se planteó”.

Entre las recomendaciones habituales para actividades en áreas protegidas, mencionó: “Las recomendaciones siempre son: lo que es sonido, las distancias a los lugares que son más frágiles, lo que sea residuos, minimizar los movimientos. Una resolución para una sesión de fotos lleva dos hojas de recomendaciones”.

Al referirse a la magnitud del evento, el funcionario reconoció que la fiesta tuvo “dimensiones importantes” y que, si bien no conoce la cantidad exacta de asistentes, estimó que fue considerable.

El secretario concluyó que el episodio debería servir de advertencia para futuros casos: “Que esto sirva para, por lo menos, para ir tomando conocimiento y ver que hacer las cosas de esta forma no conduce a nada, no es una ganancia. Realmente, produce un efecto bastante negativo en algo que produce un beneficio para todos”.

Captura – ALEJANDRO ALDAZABAL - SECRETARIO DE AMBIENTE DE SALTA – Infobae en Vivo
Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo de Salta

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