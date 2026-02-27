Se incendió un edificio en Constitución: hay 70 evacuados y cuatro traslados al hospital

Las llamas se desataron en el cruce de las calles San José y Pedro Echague

Un voraz incendio se desató este viernes por la mañana en un edificio del barrio porteño de Constitución y obligó a evacuar a 70 personas. Seis de ellas debieron recibir asistencia con oxígeno. En estos momentos, ya se encuentra extinguido.

Fuentes policiales informaron a Infobae que las llamas se originaron en un departamento ubicado en el séptimo piso de un inmueble de planta baja y ocho pisos, situado sobre la calle San José, entre Pedro Echagüe y 15 de Noviembre de 1889.

Las imágenes que tomaron los Bomberos dentro del edificio incendiado

Tras el alerta, personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar y, al constatar la magnitud del siniestro, organizó un operativo dividido en dos frentes: uno destinado a la extinción del fuego y otro enfocado en la evacuación preventiva de los vecinos.

El SAME atendió a 16 personas.

Como resultado del operativo, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a 16 pacientes, cuatro de los cuales debieron ser trasladados a centros de salud: tres al Hospital Penna y uno al Hospital Ramos Mejía. Entre los afectados se encuentra un niño de siete años.

Incendio en una fábrica textil de las calles Rucci y Liniers de Valentín Alsina. Trabajan una 20 dotaciones de bomberos en el lugar.

Días atrás, se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica de telas de Valentín Alsina, partido de Lanús. El incidente, que movilizó a más de 120 bomberos, comenzó cerca de las 19:30 de este martes en un depósito ubicado sobre la calle Rucci y Liniers, ocupando casi toda una manzana.

La voz de Adrián Arias, jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, prevaleció en el operativo y aportó detalles sobre el despliegue. “A las 19.30, Defensa Civil Lanús, a través del central de alarma, se hace la dotación. La dotación ya en camino, se observa gran cantidad de humo. Activa el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones, se acelera mucho, se agiliza mucho para lograr controlarlo”, relató Arias en diálogo con TN.

De acuerdo con el jefe del cuerpo, el fuego quedó circunscrito dentro de un sector de aproximadamente treinta por cuarenta metros, aunque la gran cantidad de telas, productos y estanterías dificultaron la extinción total.

La fábrica textil, de casi una manzana de extensión, se encontraba cerrada en el momento en que se desató el incendio. El depósito había finalizado su actividad a las 18.00 y no había empleados en el interior, según confirmó Arias: “No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.

El despliegue involucró a más de 16 dotaciones y el apoyo de la Regional Uno, que incluye cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras localidades de la zona sur del conurbano. Cuatro integrantes del cuerpo sufrieron baja de presión debido al calor dentro del depósito, aunque no se reportaron heridos de gravedad ni entre los trabajadores ni entre los rescatistas.

El operativo demandó la evacuación preventiva de vecinos de la zona

El riesgo de derrumbe se mantuvo presente en el área afectada por las llamas. Una losa cedió en uno de los sectores y parte del tinglado se desplazó, quedando en condición estable pero frágil. Las autoridades recomendaron precaución a quienes circulaban por las inmediaciones y se mantuvo un perímetro de seguridad en torno al predio.

El fuego no se propagó hacia otros galpones ni alcanzó a las viviendas aledañas. Según el jefe de los bomberos, la mercadería se encontraba sectorizada y ordenada, lo que contribuyó a evitar una escalada del siniestro.

Durante las primeras horas, los vecinos se autoevacuaron por precaución y Defensa Civil colaboró en el desalojo preventivo de la zona, hasta asegurarse que el incendio no representaba peligro para la comunidad. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron columnas de fuego elevadas y llamas visibles desde varios puntos del barrio, especialmente tras el colapso de una parte de la losa y el tinglado.