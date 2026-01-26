Un hombre murió tras ser atropellado por un tren sin pasajeros que viajaba de Rosario a Retiro

Vecinos del barrio reconocieron al hombre fallecido como repartidor de mercadería de una pollería local

Un hombre de 36 años perdió la vida tras ser embestido por un tren de pasajeros sin servicio regular cerca del cruce ferroviario en Flamnarion y Uriburu, al sur de Rosario.

De acuerdo con la información inicial relevada por el medio local La Capital, el siniestro ocurrió poco antes de las 10. Las imágenes muestran que, a las 9.57, las barreras del paso a nivel se encontraban bajas mientras un hombre, identificado por vecinos como trabajador de una pollería del barrio, cruzaba las vías con una remera naranja.

En ese instante, la formación de Trenes Argentinos circulaba por la zona. Fuentes oficiales precisaron al diario que la víctima “habría sido succionada a las vías” justo cuando pasaba la formación, lo que provocó un impacto fatal.

Minutos después del accidente, arribó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que constató el fallecimiento en el acto. La noticia se expandió rápidamente en el vecindario, donde el hombre era conocido no solo por su empleo en el comercio local, sino también por repartir mercadería entre las casas del sector. “Era una persona muy querida, siempre lo veíamos en la zona”, relataron testigos al canal El Tres TV.

El tren involucrado pertenece realizaba un recorrido de prueba sin pasajeros, conectando Rosario Norte con Retiro. Un empleado de la compañía, que se desempeña como guarda, explicó que durante el trayecto “el tren se desplazaba a unos 30 o 40 kilómetros por hora” y que él solo notó una frenada brusca: “No vi nada, ni escuché golpes. Calculo que el chofer tampoco, porque arriba de esto no se siente nada”.

El guarda agregó que “en nuestro trabajo solemos ver estos accidentes”, aludiendo al impacto que generan estos hechos entre los trabajadores ferroviarios.

La secuencia completa del incidente será materia de análisis por parte de la Fiscalía en turno, que ya dispone de las grabaciones de videovigilancia para reconstruir la mecánica del accidente. Las autoridades buscan determinar en detalle cómo ocurrió la tragedia y si hubo factores adicionales que influyeron en el desenlace.

Córdoba: un joven intentó colgarse de un tren, fue arrollado por la formación y ahora está grave

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en la localidad de Malagueño

En la localidad de Malagueño, de la provincia de Córdoba, un episodio ocurrido durante la tarde del domingo mantiene en vilo a toda la comunidad. Un joven permanece internado en estado crítico tras protagonizar un accidente de extrema gravedad al caer debajo de un tren en movimiento. El hecho, confirmado por fuentes judiciales, dejó a los vecinos y familiares pendientes de la evolución de su estado de salud.

De acuerdo con lo informado por el medio local La Voz, el incidente se produjo pasadas las 15, cuando el joven intentó subir a una formación ferroviaria en marcha. Los primeros indicios de la investigación señalan que la víctima habría buscado realizar una maniobra riesgosa: “colgarse” del convoy mientras avanzaba por las vías de Malagueño. La acción, lejos de salir como esperaba, culminó de manera trágica.

El joven perdió el equilibrio y terminó bajo las ruedas del tren, lo que provocó la amputación inmediata de uno de sus pies, además de otras lesiones de consideración. Los presentes solicitaron auxilio de inmediato y personal de emergencia llegó hasta el lugar para asistir a la víctima. Recibió las primeras atenciones en el sitio del accidente antes de ser trasladado a un centro de alta complejidad en la ciudad de Córdoba.

El parte médico difundido este lunes reporta que el estado de salud del joven continúa siendo reservado, mientras permanece bajo observación intensiva, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las autoridades judiciales ya iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon el suceso.

La situación generó conmoción en Malagueño, donde la noticia se propagó rápidamente entre los residentes. La caída y el posterior arrollamiento por el tren impactaron a la comunidad, que ahora sigue de cerca la evolución clínica del joven y las novedades de la causa judicial. Por el momento, las fuentes consultadas no brindaron información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables.